Twitter terá tentado comprar o Clubhouse por 4 mil milhões

A rede social Clubhouse chegou e parece ter conquistado uma franja significativa de utilizadores. Aliás, há várias empresas que já mostraram interesse nesta nova plataforma que tem a voz, o áudio para comunicar. Segundo informações, o Twitter terá já tentado uma abordagem nos últimos meses para adquirir o Clubhouse.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, em cima da mesa esteve uma proposta de 4 mil milhões de dólares.

Clubhouse já valerá 4 mil milhões?

De acordo com a Bloomberg, as empresas discutiram uma avaliação potencial de cerca de 4 mil milhões de dólares para a aquisição do Clubhouse. Atualmente, o diálogo parece estar terminado e não há indicações da razão que terá motivado este término nas negociações.

Ambas foram contactadas pela Bloomberg e nenhuma quis comentar.

A empresa por trás da rede Social Clubhouse está em negociações para arrecadar um financiamento de 4 mil milhões de dólares. Depois que as negociações com o Twitter falharam, o Clubhouse começou a explorar se fazia sentido levantar financiamento com aquela avaliação.

A aplicação permite que os utilizadores alojem os seus próprios programas de rádio online. Os ouvintes podem sintonizar para ouvir entrevistas ou painéis de discussão e pedir para participar de chats ao vivo.

O Clubhouse tem apenas um ano de existência, mas atraiu a presença de alguns dos maiores nomes do mundo dos negócios e de Hollywood.

Se não a podes comprar, copia-a

Para responder de imediato, as redes sociais mais poderosas lançaram rapidamente nas suas próprias versões do Clubhouse, incluindo o Twitter.

O Facebook também está a explorar uma ferramenta, o LinkedIn e o Slack, ambas as redes da Microsoft, também disseram que estão a trabalhar em recursos semelhantes para as suas redes.

Conforme é conhecido, o concorrente do Clubhouse do Twitter, chamado Spaces, foi lançado no final de 2020, embora ainda esteja em forma beta e nem todos os utilizadores possam criar ou hospedar discussões públicas.

