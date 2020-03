Há muito tempo que se fala que a Google tem preparado para o Android uma funcionalidade de partilha de ficheiros. Esta deverá ser similar ao AirDrop da Apple e permitirá enviar ficheiros entre smartphones com o sistema da Google.

Apesar de todos os rumores e informações que foram surgindo, a sua chegada nunca se concretizou. Esse momento parece estar certamente para chegar, segundo informações agora reveladas. Estas estão na última versão de testes do Android 11.

Um rumor da Google que está a tomar forma

Esta funcionalidade já teve vários nomes nas fugas de informação que foram surgindo ao longo dos últimos meses. Deverá ser a nova proposta para permitir a partilha de ficheiros, depois da Google ter terminado o Android Beam sem qualquer razão.

Claro que a Google quer levar ainda mais longe esta sua proposta, aproximando-a do AirDrop da Apple, não apenas nas funcionalidades, mas também na facilidade de utilização. Quer que seja decerto muito simples de enviar e receber ficheiros.

O Android 11 vai ter partilha de ficheiros

A informação que foi encontrada nas notas de publicação da Android 11 DP2 Preview Release, lançada esta semana, mostra claramente que o Fast Share existe e deverá ser lançado para utilização muito em breve. Resta sobretudo saber se ainda nesta versão do Android.

A presença do Fast Share está marcada como tendo um problema de funcionamento, em especial no smartphone que vai receber os ficheiros. A referência é feita para a partilha de ficheiros entre 2 smartphones Pixel 4 da Google.

Deverá ser similar ao AirDrop

Mesmo estando presente no Android 11, como esta informação confirma, não é certo que o Fast Share vá chegar no Android 11. A Google poderá estar apenas a testar esta novidade para a lançar mais tarde, o que pode acontecer como uma funcionalidade posterior ou simplesmente, no Android 12.

Mesmo sendo apenas uma ideia confirmada, esta é de grande importância. Confirma que esta novidade existe e que muito em breve será tornada uma realidade para os utilizadores Android.