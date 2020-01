Todas as marcas têm estado a trazer o Android 10 os seus smartphones. A Google já tem disponível há alguns meses e, por isso, é hora desta versão ser massificada e distribuída a todos os equipamentos.

A Nokia sempre manteve os seus smartphones atualizados e igualmente com as mais recentes funcionalidades. O processo de atualização já tinha sido iniciado e agora de mais um passo. O Android 10 começou a chegar ao Nokia 7 Plus e ao Nokia 6.1 Plus.

Todos se habituaram a ver os smartphones da Nokia com versões do Android muito próximas do que a Google lança. Desta forma consegue manter os seus smartphones livres de apps desnecessárias e muito mais simples de atualizar.

O Nokia 6.1 Plus já está a receber o Android 10

O primeiro destes 2 smartphones a receber esta nova atualização foi o Nokia 6.1 Plus. Foi no início desta semana que a marca anunciou a sua chegada, numa simples publicação do Twitter. Ai revelou que o Android 10 estava disponível e pronto a ser instalado.

Nokia 6.1 Plus users, you ready? Your phone’s are now running on the latest Android 10 update . Tap into your smartphone’s upgraded experience and access the latest features today. Have you already upgraded? Let us know in the comments below!https://t.co/KHlUcTyy76 pic.twitter.com/7KC9wSOb2V — Nokia Mobile (@NokiaMobile) 6 de janeiro de 2020

A marca recomenda que seja procurada a atualização nas definições dos smartphones e que façam a instalação. Todas as novidades do Android 10 vão estar presentes e prontas a serem usadas por todos.

Depois desta novidade, e apenas após 1 dia, a Nokia apresentou outra novidade importante. Desta vez é o Nokia 7 Plus a ser o alvo de melhorias, recebendo também o Android 10. Foi novamente pelo Twitter que fez este anúncio.

Nokia 7 Plus just got better! These phones are now running on the latest Android 10 update. Get the latest pure Android experience and access the latest features today. What feature do you think will be your most used? Let us know in the comments below! pic.twitter.com/toanRtZIhe — Nokia Mobile (@NokiaMobile) 7 de janeiro de 2020

Também aqui os utilizadores têm já disponível esta versão para instalação. Terá um tamanho de 1,4 GB e inclui já a atualização de segurança de dezembro. Fica assim atualizado para o que de mais recente a Google tem disponível.

A Nokia segue assim o caminho que se comprometeu. Quer dar as mais recentes versões do Android aos seus smartphones, mesmo os que não são mais recentes. Para a Google é também importante, conseguindo assim alargar ainda mais a presença do seu Android 10.