Google quer que o Assistente lhe leia as páginas da Internet que visita

Seja em que evento for, a Google tem sempre uma novidade para apresentar aos utilizadores. Por isso, a CES 2020 não foi diferente e viu chegar uma novidade importante para o seu Assistente e para o Android.

A gigante das pesquisas quer apostar neste seu auxiliar e, por isso, prepara-se para lhe dar mais uma funcionalidade. Quer que este lhe leia as páginas web, de forma natural. Só vai mesmo ter de pedir-lhe isso.

Já presente em Portugal, o Assistente da Google tem provado a sua utilidade. Com cada vez mais utilizadores, esta ajuda do Android tem crescido. A Google mantém esta sua ferramenta única em constante atualização e por isso agora tem novidades importantes.

Vai poder pedir que a Google lhe leia as páginas da Internet

Em breve o Assistente conseguirá ler os conteúdos das páginas web aos utilizadores. Com um simples comando “Hey Google, lê isto”, o Assistente irá assumir o controlo do smartphone e simplesmente irá ler a página. A Google espera evoluir esta funcionalidade e colocar aqui scroll automático.

Será lançado em breve, com a capacidade de ler e traduzir conteúdos em 42 idiomas. Tudo terá partido do Now on Tap, que em 2015 mostrou o caminho a ser seguido. Com uma interação direta sobre o que está no ecrã, o Assistente fica mais útil e associa contexto as suas ações.

O Assistente vai ter ainda mais privacidade e segurança

Claro que as novidades não se ficam por aqui e a Google quer dar ainda mais aos utilizadores. Por isso vai aumentar os controlos de privacidade do seu Assistente e não vai enviar para a Google o que ouve em modo de espera. Garantem ainda que não vão guardar registos de áudio e que os apagam após satisfazerem as ordens.

Vão passar a haver novos comandos que vão conseguir eliminar os dados dos utilizadores, diretamente no assistente. Estes são simples e diretos, apagando dados do utilizador que a Google possa ter retido. Há ainda explicações sobre como estão aplicadas as definições de segurança.

Estas são duas excelentes novidades de um dos assistentes mais evoluídos que está disponível. A Google quer alagar a sua integração e isso passará por se ligar a novos dispositivos, a carros e a todo o tipo de estruturas com quem possamos agir.