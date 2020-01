Muito para além dos efeitos estéticos e da forma como apresenta a informação, a Mozilla tem desenvolvido o seu browser para ser mais eficiente e simples de usar. Estas melhorias têm surgido de forma contínua a cada nova versão.

O mais recente lançamento trouxe o Firefox 72 e as novidades estão principalmente viradas para o macOS e para o Linux. Claro que a versão Windows não foi esquecida e tem também melhorias em vários níveis.

Novidades para o macOS e Linux

A versão 72 do Firefox está focada no que este browser pode trazer para o macOS e para o Linux. Estes sistemas recebem finalmente o esperado modo PiP que a Mozilla tinha apresentado no Windows na versão anterior.

Ativo de forma automática, o PiP pode agora ser usado pelos utilizadores destes novos sistemas suportados. Basta abrir um vídeo e facilmente este pode ser colocado numa janela flutuante e que pode ser posicionada em qualquer lugar do ecrã.

Mozilla também tem melhorias para o Windows

Algo que é transversal a todas as versões do Firefox 72 é a melhoria do sistema de tracking de utilizadores. O Anti-fingerprinting está melhor e mais preciso, garantindo uma maior privacidade aos utilizadores. Esta está igualmente ativa por omissão e garante o anonimato na Internet.

Entretanto, o Firefox 72 traz também uma novidade para todos. Passa a ser possível pedir à Mozilla que elimine os nossos dados que recolhe. Foi criada para tratar de um problema nos EUA, mas alargada a todos para manter a privacidade.

Firefox preocupa-se com os utilizadores

Por fim, e para melhorar a usabilidade, a Mozilla passou a esconder as notificações dos sites. Estas deixam de saltar à vista no ecrã e passam a estar contidas na barra de endereço. Só quando posteriormente o utilizador clicar nessa área é que as vai conseguir ver. Isto, claro, depois de navegar sem ser incomodado.

Estas são as novidades que a Mozilla trouxe para o Firefox 72. Esta versão pode ser já encontrada na área de atualizações, em Ajuda -> Acerca do Firefox. Só precisa de abrir e este será imediatamente instalado.