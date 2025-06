O Firefox está a mudar para sempre e a IA vai assumir o controlo das pesquisas

Os browsers estão a mudar e a culpa é, aparentemente, da IA. A Mozilla segue este rumo e o Firefox está a aderir à tendência da IA. O browser já começa a substituir as pesquisas tradicionais por resultados impulsionados pelo Perplexity, sendo este o primeiro passo.

Firefox vai ter a IA na pesquisa

Os utilizadores do Firefox têm agora uma notícia importante e que abre as portas a algo muito útil. O browser da Mozilla deu um passo esperado, incorporando uma das mudanças mais significativas da sua história. Tal como a Google fez com os seus motores de pesquisa, esta ferramenta conta agora com a IA do Perplexity para entregar resultados para as pesquisas tradicionais.

Embora a mudança seja opcional e esteja em fase de testes em alguns países, tudo indica que o Firefox pretende levar esta atualização a todo o mundo. Os primeiros a notar a mudança foram os utilizadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, onde o Firefox testa a substituição do seu motor de pesquisa tradicional pelo Perplexity AI.

O browser oferece a opção de utilizar esta ferramenta avançada para que, tal como o recém-anunciado Google AI Overviews, os resultados sejam diretos e não uma lista de links. E enquanto a Google depende do Gemini para ler, resumir e compor respostas, o Firefox depende do Perplexity, um dos modelos de linguagem mais avançados atualmente disponíveis.

Mozilla escolheu agora a Perplexity

A Mozilla descreveu esta implementação de IA como uma forma de obter respostas diretas e coloquiais a questões tradicionais. Essencialmente, é a mesma dinâmica que a Google anunciou há algum tempo para o seu browser.

O objetivo da integração da IA ​​no Firefox é bastante simples e não muito diferente de utilizar o ChatGPT para encontrar uma resposta que pesquisou anteriormente no Google. Com esta opção, ao pesquisar algo no browser, já não precisa de recorrer ao formato tradicional de resultados, que geralmente consiste numa lista de links. A IA altera esta dinâmica e, ao utilizar o Perplexity no Firefox, a forma como obtém resultados altera-se.

Como referimos, a Mozilla está neste momento a realizar um teste piloto no Firefox. Começou nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, procurando recolher dados sobre o uso e a adoção pela comunidade. O plano é levar esta integração com o Perplexity a todo o planeta, embora ainda não sejam conhecidas datas específicas. O Firefox não pretende substituir completamente a pesquisa tradicional. A utilização do Perplexity e da IA ​​será totalmente opcional.