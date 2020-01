Todos os utilizadores querem ter o máximo de espaço de armazenamento nos seus smartphones Android. Esta não é uma tarefa simples, uma vez que hoje em dia recolhemos tudo o que recebemos e vimos.

Importa por isso manter estes equipamentos limpos e, principalmente, livre de fotografias e ficheiros duplicados. Como este processo é possível? Simples, muito simples mesmo, sobretudo com as ferramentas certas.

Manter o Android livre de ficheiros desnecessários

Todos os dias, quer seja pelas apps de mensagens ou pelas fotografias que tiramos, acumulamos ficheiros. Estes podem chegar de forma duplicada e em catadupa, ocupando espaço que poderá ser essencial para outras apps e igualmente para outros ficheiros mais importantes.

É por isso necessário proceder a limpezas periódicas para encontrar os ficheiros desnecessários e que podem ser eliminados. Em especial é importante remover os duplicados e que podem ser eliminados. Vamos por isso usar o Remo Duplicate File Remover.

Procurar imagens e ficheiros duplicados

Depois de instalada esta app, só precisam de dar a ordem para ela procurar duplicados no Android. Devem autorizar o acesso aos ficheiros neste sistema e deixar que seja feita a pesquisa de forma automática. Todo o Android vai ser pesquisado por ficheiros que estejam neste estado repetido.

No final da procura, esta app apresenta um relatório para que os utilizadores saibam do resultado. Numa simples tabela, é possível ver o número de duplicados encontrados, para cada uma das categorias presentes. Podem ali mesmo igualmente aceder a estas, ordenadas por tipo e onde estão presentes os duplicados.

Ganhar espaço importante nos smartphones

Para terminar só precisam de escolher os ficheiros que querem eliminar. Estes vão estar já marcados, mas podem facilmente escolher mais ou assim como retirar algumas da lista. O processo de eliminação é feito quando o utilizador carregar no ícone do caixote do lixo e igualmente confirmar a opção.

Esta é uma das muitas ferramentas que encontram na Play Store do Android. Tem a particularidade de permitir a escolha do que querem remover, o que a torna diferente das restantes. É um processo que podem repetir com frequência para assim ganharem espaço no smartphone.