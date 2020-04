A OnePlus tem apostado fortemente na atualização para o Android 10 nos seus smartphones. A marca tem já disponível esta versão do sistema da Google para a maioria dos seus equipamentos, havendo apenas algumas faltas.

Este ciclo parece estar agora mais perto de se fechar com uma novidade. Os OnePlus 5 e 5T estão agora a receber a primeira versão de testes do OxygenOS com a mais recente versão do Android 10, preparando para breve a chegada da versão final.

Grandes novidades para os OnePlus 5 e 5T

Mesmo sem uma data certa, a OnePlus tinha prometido esta versão do Android para o 5 e 5T para o segundo trimestre de 2020. Agora que este período chegou, a marca está a fazer a sua parte e anunciou a primeira versão de testes do OxygenOS 10.

Mesmo sem esta versão lançada, a OnePlus não deixou de atualizar estes equipamentos que têm já alguns anos de mercado. Esta posição revela o compromisso da marca em manter mesmo os equipamentos mais antigos atualizados.

Finalmente o Android 10 está a chegar

Esta nova versão do OxygenOS deverá ser agora testada durante algum tempo, para tentar detetar e corrigir todos os problemas que forem detetados. Depois, e em data ainda a revelar, esta versão será lançada de forma global.

Por agora, as novidades que a OnePlus destaca para esta versão são simples. Para além do próprio Android 10, esta vai trazer uma nova interface mais fluida e luminosa. Há ainda que contar com um novo gesto para ver as apps mais recentes.

Testes do OxygenOS para estes smartphones

Esta nova versão do OxygenOS deverá ser agora testada durante algum tempo, para tentar detetar e corrigir todos os problemas que forem detetados. Depois, e em data ainda a revelar, esta versão será lançada de forma global.

Lançado em 2017, os OnePlus 5 e 5T foi apresentado com o Android 7.1. Desde essa altura estes smartphones têm sido atualizados para as mais recentes versões do sistema da Google, garantindo assim que estão com o que de mais recente existem.