Alguns atletas olímpicos estão a vender o Galaxy Z Flip6 Olympic Edition em lojas online

Como uma espécie de prémio de participação, a Samsung entregou cerca de 17.000 unidades do Galaxy Z Flip6 Olympic Edition a todos os participantes, com um valor total de 20 milhões de dólares. Agora, muitas destas unidades estão a ser vendidas em lojas online, como o eBay, por exemplo.

Tudo não passa de negócio... importa é o dinheiro!

A Samsung é um parceiro olímpico e paralímpico global de longa data na categoria de equipamento informático e de comunicações sem fios, razão pela qual investiu fortemente nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A empresa sul-coreana patrocinou muitos atletas e equipas, criou uma quarta medalha transparente feita de vidro reciclado e ofereceu a cada atleta olímpico uma edição especial do Galaxy Z Flip6, o seu mais recente telemóvel dobrável.

De acordo com a SamMobile, a marca ofereceu cerca de 17 mil unidades do Galaxy Z Flip6 Olympic Edition aos participantes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, num valor total de cerca de 20 milhões de dólares.

Graças a este presente, os atletas foram vistos a tirar selfies enquanto subiam ao pódio olímpico, um facto inédito na história dos Jogos Olímpicos, uma vez que nunca tinham sido autorizados a transportar telemóveis enquanto recebiam as suas medalhas.

Vender mostra o desrespeito dos atletas olímpicos pela marca

Os recursos no smartphone, alimentado por IA, ajudaram os atletas nas traduções, nas interpretações de informação, no contacto com o mundo, entre muitas outras coisas. A Samsung queria tonar a participação destes atletas numa experiência memorável nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No entanto, muitos atletas parecem ter-se importado pouco com o patrocínio e o presente exclusivo da Samsung.

O desdém notou-se quando muitos destes equipamentos começaram a aparecer à venda nas plataformas como o eBay e o Marktplaats, as populares lojas de compra e venda online.

Não há dúvida de que são os atletas que os estão a vender e não a Samsung; muito deles nem esperaram até depois dos Jogos para o fazer, demonstrando algum desprezo pela oferta da empresa.

Edição olímpica exclusiva do Galaxy Z Flip6 vale mil euros online

É verdade que alguns atletas olímpicos podem embolsar mais de 700 mil euros por ganharem o ouro, mas os ganhos variam consoante o país e a maioria dos atletas não chega ao pódio, pelo que muitos olham para este smartphone como um valor a traduzir em dinheiro, e mil euros no bolso é melhor que nada.

A Samsung iniciou a sua relação com os Jogos Olímpicos há mais de 30 anos, quando se juntou como patrocinador local dos Jogos Olímpicos de Seul em 1988.

Pouco mais de uma década depois, o fabricante sul-coreano tornou-se um Parceiro Mundial do Comité Olímpico Internacional (COI) durante os Jogos Olímpicos de inverno de Nagano e, desde então, tem sido patrocinador de todos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com um acordo atual que se estende, pelo menos, até Los Angeles 2028.