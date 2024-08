Para reduzir o preço final, Tesla estará a testar o seu Model 3 com um interior mais barato

Os preços dos carros elétricos não agradam a todas as carteiras e os associados aos modelos da Tesla, especificamente, também não. Assim sendo, por forma a reduzir o valor do seu Model 3, a fabricante parece estar a testá-lo com um interior mais barato.

Embora seja possível personalizar os modelos, a Tesla não oferece exageradas opções, especialmente em matéria de interiores, para os quais os clientes podem escolher, apenas, entre branco e preto - ou podiam, uma vez que a fabricante parece estar a testar vender o Model 3 com o interior mais barato.

Segundo a informação avançada pelo Electrek, os clientes do México terão sido surpreendidos por um novo interior do Model 3, no caso de selecionarem o modelo Standard Range Rear-Wheel-Drive no configurador da marca, recentemente.

Neste, os clientes viram disponível um novo interior com bancos em tecido, em vez da habitual pele vegan, conhecendo uma alteração nas caraterísticas que eram, antes, padrão nos modelos da fabricante.

Além da ausência de pele vegan, o volante e os bancos aquecidos não estavam, também, incluídos. Contudo, não é claro se a Tesla está a fornecer um volante e bancos diferentes ou se são os mesmos com a função de aquecimento bloqueada.

Na nova versão disponível no México, a Tesla oferece, também, uma simples luz ambiente branca, em vez da personalizável, como antes. Além disso, inclui-se, neste Model 3 mais barato, vidro acústico apenas nas janelas dianteiras, em vez de em todo o automóvel.

De ressalvar que algumas ausências poderão ser desbloqueadas, por via de uma atualização de software, como é o caso da luz personalizável. Contudo, não parecem estar, por predefinição, disponíveis neste teste da fabricante de um modelo com interior mais barato.

O mesmo órgão de comunicação partilhou que a Tesla vende este Model 3 por 749.000 pesos, o que, após a taxa de câmbio e a remoção do IVA, é equivalente a cerca de 35.000 dólares (cerca de 31.600 euros), ou seja, 4000 dólares mais barato do que o preço atual do modelo em questão nos Estados Unidos, com o interior de pele vegan.