Tal como nos restantes sistemas, também a Google tem tentado que no Android se deixe de usar apps de 32 bits. As medidas têm sido discretas, mas a verdade é que tudo depende dos programadores.

Estes têm atrasado esta adoção, mas a Google quer mudar este cenário. Em breve deverá passar a alertar os utilizadores sempre que estes tentarem usar uma app de 32 bits no smartphone.

Apps de 32 bits demoram a desaparecer

São mais que conhecidas as vantagens para os utilizadores de serem usadas apps de 65 bits. Estas permitem gerir melhor os recursos presentes nos dispositivos e dá acesso muito mais dentro de um sistema com uma configuração semelhante.

A Google começou este caminho da mudança há alguns anos, para migrar o seu sistema e tentar levar a que os programadores sigam a mesa filosofia. Não tem tido um resultado positivo, com uma adoção lenta por parte destes, com prejuízo imediato para os utilizadores.

Android doesn't currently warn users about running 32-bit apps on 64-bit systems, but this patch from an ARM engineer adds that functionality.https://t.co/fBCe7ZUoBN



I don't know if Google will merge this patch, or if they do, when it'll land.



Here's what it looks like btw: pic.twitter.com/H1RI3OeCqj — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 4, 2022

Google quer mudar este cenário de forma simples

Claro que este cenário deverá mudar e a Google já começou a tomar novas medidas para acelerar isso no Android. Código adicionado recentemente e que foi associado ao AOSP (Android Open Source Projec) vai procurar alertar os utilizadores para a necessidade de mudar.

Como pode ser visto na publicação do Twitter, um novo alerta será mostrado sempre que os utilizadores lançarem uma app de 32 bits. Nesse momento, a mensagem irá notificar para a necessidade de atualizar a app ou para contactar o programador para melhorar a compatibilidade.

Google is planning to update the minimum supported targetSDK level to 28, so users will be warned when trying to run apps targeting Android 8.1 Oreo or older.https://t.co/fBCe7ZUoBN



This hasn't made its way to current Android 13 builds, though. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 4, 2022

Android 13 poderá acelerar a mudança

Estas notificações já existem sempre que a app usada não cumpre a SDK mínima, tendo o mesmo propósito junto dos utilizadores. A ideia agora é elevar novamente os requisitos para a versão 28, algo que deverá acontecer com a chegada do Android 13.

Com os SoC ARM a estarem prestes a perder o suporte para os 32 bits em breve, esta mudança da Google poderá ser muito importante. Garantirá que as apps do Android vão continuar a funcionar sem qualquer problema e sem limitações.