O Telegram tem crescido nos últimos meses por razões que todos conhecem bem. A fuga de utilizadores do WhatsApp levou a que este serviço crescesse de forma exponencial e que seja hoje uma das apps de mensagens mais usadas para comunicar.

Uma das apps menos conhecida deste serviço é o Telegram X. Esta é uma montra de experiências deste serviço e um local onde várias funcionalidades são avaliadas. Esta app estava parada há muito tempo e agora recebeu novidades de peso.

Muitas novidades no Telegram X

Não é normal um serviço ter várias apps dedicadas no mesmo sistema. Ainda assim, o Telegram seguiu esta linha, com propósitos distintos para cada uma das propostas. É assim que surge o Telegram X, um cliente deste serviço, criado com base na TDLib (Telegram Database Library).

Este cliente estava, aparentemente, abandonado pela empresa. A sua última atualização foi lançada em maio do ano passado, o que mostrava que estaria a perder o interesse. Esta parecia estar a chegar a um ponto de desinteresse, mas tudo terá agora mudado.

App foi atualizada e tem muitas mudanças

O Telegram resolveu apostar novamente na sua app alternativa e dar-lhe uma atualização que traz muitas novidades. Estas estão ainda na versão beta do Telegram X, mas em breve passam para a versão estável deste serviço.

Da longa lista de novidades do Dark Mode X, destacamos a nova lista de emojis e a possibilidade de sincronizar o dark mode com o smartphone. Contem também com as estatísticas das conversas dos grupos e um novo menu para colocar tags nos utilizadores numa conversa.

Um cliente para este serviço

Outra curiosidade que esta versão do Telegram X traz é finalmente a capacidade de enviar ficheiros até 2 GB de tamanho. Houve ainda um trabalho grande para trazer estabilidade à app e a correção de muitos bugs que foram entretanto descobertos.

Esta novidade está já na Play Store, mas não na versão final do Telegram X. É necessário estar no programa de testes desta app e ter a versão beta instalada no smartphone. Assim, podem de imediato testar todas as novidades e ver o que poderá chegar à app oficial deste serviço.