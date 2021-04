As muitas opções de personalização do Windows 10 permitem tornar este sistema totalmente ajustado ao que pretendemos. São muitas as diferentes opções que temos acessíveis e que podemos alterar, para termos o que queremos e como queremos.

Uma das muitas opções presentes, permite tornar pessoal uma área tão diferente como o ecrã de bloqueio. Até este elemento pode ser ajustado e as imagens presentes serem mudadas. É simples e podemos ter as melhores imagens do Bing no ecrã de bloqueio do Windows 10.

Personalizar o ecrã de bloqueio

Sendo uma área onde todos os utilizadores passam, o ecrã de bloqueio do Windows 10 pode e deve ser personalizado. Podemos adicionar informação e ações, que nos permitem depois ter mais dados sobre o que se passa, sem desbloquear a máquina.

Claro que esta área pode ser mudada em mais um aspeto, tornando-a ainda mais pessoal. Podem mudar a imagem de fundo e até usar as que o Bing oferece. Estas são de elevada qualidade e todo o processo de alternar acontece automaticamente.

Processo simples no Windows 10

Para alterarem esta imagem de fundo, usando as que o Bing oferece é muito simples e rápido. Comecem por abrir a app de Definições do Windows 10 e no seu ecrã principal escolham a opção Personalização.

De seguida, e dentro desta área, devem escolher o separador Ecrã de bloqueio, onde temos as opções que queremos alterar. Aqui dentro, devem depois escolher a opção Fundo, para poderem escolher a fonte da imagem.

Imagens podem ser escolhidas

Estão presentes 3 opções possíveis, cada uma com um tipo diferente no que toca à imagem da imagem e que os utilizadores do Windows 10 podem escolher.

Se a opção Imagem permite escolher qualquer imagem que queiramos, temos ainda a opção Apresentação de dispositivos, que permite ter outra fonte.

Bing oferece as melhores imagens

A opção que procuram é mesmo Destaque do Windows, que irá então recolher e mudar as imagens, vindas do Bing. A troca, como dissemos antes, é automática e frequentemente vão ver aparecer imagens novas e muito interessantes para os utilizadores.

É desta forma simples que podem personalizar o Windows 10. Uma área tão simples como o ecrã de bloqueio pode ser totalmente personalizada, ainda para mais com imagens de qualidade como as que o Bing oferece aos utilizadores deste sistema.