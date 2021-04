Windows 10 vai ganhar novas formas de ser personalizado pelo utilizador

A Microsoft continua a preparar o Windows 10 para mais uma atualização de peso, com várias novidades. Esta deverá chegar muito em breve, para continuar a renovar o sistema da Microsoft e a trazer muitas mais funcionalidades.

Com esta versão quase pronta, a Microsoft parece não querer abrandar e continua a desenvolver novidades e melhorias. Na mais recente build do programa Insiders há várias novidades que vão dar ao Windows 10 novas formas de ser personalizado para o utilizador.

As próximas novidades do Windows 10

Muito para além das funcionalidades e das ferramentas que o Windows 10 traz para os utilizadores, há novidades que vão chegar em breve. A Microsoft quer reinventar o Menu Iniciar e dar-lhe novas formas e novas cores. Tudo isso será visível em breve.

Mas para além desta mudança estética, a Microsoft continua a avançar no campo da personalização do Windows 10. Quer dar-lhe agora novas imagens e novas personalizações, para o tornar ainda mais adaptado ao utilizador e ao que este quer.

Muitas mais possibilidades de personalização

Na mais recente build do Windows 10, associada ao programa Insiders, surgem agora novidades. Em breve será possível ter na imagem do ambiente de trabalho as imagens do Bing. À medida que são apresentadas no motor de pesquisa, vão também surgir neste espaço nobre.

Estas imagens vão surgir como mais uma opção na configuração dos wallpapers, associadas às imagens e galerias. Não vai ter qualquer publicidade presente e permitirá aceder a alguma informação sobre a imagem e o local onde esta foi captada.

Microsoft vai ter ainda mais novidades

Para além da parte do Bing, também o ecrã virtual do Windows 10 terá novidades estéticas em outras áreas. O teclado virtual deste sistema operativo vai poder ver as suas cores alteradas e adaptadas ao que o utilizador pretende para a sua máquina.

Estas novidades estão agora a ser testadas para que depois sejam incorporadas na versão final do Windows 10. A Microsoft ainda não tem data para a sua chegada, mas esta provavelmente estará só disponível no final do ano.