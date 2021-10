Para além de todas as características os Tesla, o seu sistema de infotainment é muito completo, no que toca a disponibilizar informações de trânsito e outras. A marca tem uma solução proprietária e que rapidamente se habituamos a usar.

Claro que os ecrãs generosos usado são o espaço ideal para a presença do Android Auto, algo que os Tesla não suportam. Esta ponte foi, entretanto, feita e já se pode ter o acesso à solução da Google, mas com um pequeno truque e muita imaginação.

A grande vantagem de uma solução como o Android Auto é a sua independência e o poder correr em qualquer smartphone. Projetando a imagem no ecrã do carro, dá acesso a um conjunto de apps que ajudam o condutor e traz um sistema ainda mais completo a qualquer carro.

Esta solução está agora disponível para os Tesla, recorrendo a um conjunto de soluções que libertam parte das dependências que existem. Esta solução não requer a app da Google e usa o acesso ao browser do sistema da Tesla.

Na base deste sistema agora criado está a app TeslAA. Esta foi criada pelo mesmo programador que já antes tinha apresentado a solução AAWireless, para ligar o smartphone ao carro via wireless e assim ter uma solução ainda mais independente.

No caso da solução agora apresentada para os Tesla, depois de ligar ao carro, a app TeslAA vai projetar o ecrã do telefone no carro e acede ao site androidwheels.com. Aqui o utilizador tem acesso a toda a solução Android Auto, com todas as apps que conhecemos.

Ainda em beta esta é uma solução que tem algumas vantagens e benefícios. Em primeiro lugar não implica qualquer alteração no software dos Tesla, sendo apenas um acesso via browser. Por outro lado, dá ao utilizador a liberdade de ter uma solução com provas dadas e o acesso a novas apps.

Espera-se que o TeslAA evolua nos próximo tempos e que incorpore todas as novidades que a Google tem apresentado. Cabe ao condutor dos Tesla escolher qual a solução que quer usar e assim ter o melhor no seu carro.