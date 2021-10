Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como devo proceder para recuperar a minha conta do Facebook?

Bom dia, Preciso da vossa ajuda No dia 12 de Setembro a minha conta do Facebook foi bloqueada, supostamente por alguma publicação que foi feita (Não foi garantidamente por mim). Após o aviso foi-me pedido para enviar a minha identificação como prova em como a conta é minha. Já vamos no dia 25 e a seguinte mensagem continua a aparecer, dizendo "Geralmente, demoramos um pouco mais de um dia a rever as tuas informações." Ao clicar no botão "Terminar Sessão" aparece inclusive a seguinte mensagem. Tempo este, em que faz aproximadamente os 30 dias de aviso. Conseguem me ajudar no que devo fazer? De referir que todos os links que encontro de ajuda, retornam sempre para o 1º aviso não conseguindo fazer mais nada. Obrigado Tiago Correia

Resposta:

Tiago,

O que recomendamos é que reinicie o processo de avaliação da sua conta do Facebook. Para isso deverá seguir as seguintes instruções que o próprio Facebook disponibiliza aos utilizadores.

Na página abaixo terá um conjunto de instruções que deporá seguir, desde a recuperação da conta diretamente até à utilização de uma conta de um amigo.

Estes processos por vezes podem demorar mais do que o esperado ou simplesmente acabar esquecidos, o que vai contra o que os utilizadores querem ou procuram.

[Respondido por Pedro Simões]

Qual o melhor switch HDMI que me aconselham?

Sendo leitor assíduo (todos os dias) dos v/ comentários, venho solicitar, se possível, me indiquem qual o melhor SWITCH HDMI, com as seguintes características: SWITCH HDMI - 3 In X 1 Out (5V ou cabo USB de alimentacao, com comando) Aceitem os meus respeitosos cumprimentos para toda equipa do Pplware. José Miranda

Resposta:

José,

Sugerir “o melhor” é algo muito relativo. Além de não ter testado as sugestões que lhe vou dar, o melhor produto para um determinado caso poderá não ser o melhor para o outro.

A primeira sugestão, e de acordo com os seus requisitos, é um Switch de uma marca que considero muito fiável, da qual uso já diversos produtos que nunca deram qualquer tipo de problema. Refiro-me à marca Ugreen, que tem o seguinte switch HDMI por cerca de 22€:

Dependendo dos dispositivos que pretende ligar, tanto nas entradas como na saída, este switch poderá não ser o mais adequado. Refiro-me concretamente ao suporte de imagem 4K a 60 Hz, que não é suportada pelo switch HDMI da Ugreen.

Assim, deixo-lhe uma outra sugestão que, embora não conheça a marca, tem características bastante claras e boa reputação, com 5 entradas por cerca de 35€:

Precisa então de perceber se tem, ou irá ter, a necessidade de usar conteúdos 4K a 60 Hz, e então será mais fácil decidir entre os dois modelos.

[Respondido por Hugo Cura]

O Linux será uma boa opção para ter no meu PC?

Caros senhores, Sou leitor atento dos vossos artigos na NET, relacionados com tecnologia e software. Aliás, li, recentemente, um artigo do Pedro Simões, relacionado com o Linux e as várias versões de Linux, chamadas versões "leves". Lembrei-me, então, de vós para me ajudarem na escolha da versão do Linux. Ubuntu, Mint ( no Mint, há três versões?). Vou tentar caracterizar a minha preocupação. Tenho um PC portátil, um ASUS com processador Core Duo da Intel, herdado do meu filho do tempo da faculdade. Para a utilização que faço, de forma esporádica, tem servido os meus objetivos: acesso a sites institucionais, banca, finanças, Gmail, um pouco de Word e nada mais. Tenho instalado o XP, software já descontinuado. O browser é o Mozilla mas a versão não é atualizada há imenso tempo. Mas, neste momento, tenho dificuldade em aceder a alguns sites institucionais, concretamente a banca. Os recursos do PC (ver, por favor ficheiro em anexo), concretamente a memória, não podem ser ampliados. Não tenho mais hardware livre. A pergunta que se coloca é a seguinte: o que fazer a este PC, em bom estado de conservação e que, até à data, nunca deu problemas e serve os meus objetivos? Há já alguns anos um amigo meu deu-me boas referências, do sistema operativo Linux que, segundo tenho lido ( não sei se bem!), não precisa (ou precisará) de tantos recursos de hardware ! É verdade ou não, não sei ! Mas estou confuso. Há várias versões de Linux. Segundo li versões mais "leves" que, sub-entendo, precisarão de menores recursos. Mas são várias as versões que não sei qual a melhor solução para o meu caso. Aqui fica, concretamente, o objetivo do meu pedido de ajuda à Pplware. se o Linux é ou não uma boa solução para o meu caso;

e, se fôr positiva a vossa avaliação, qual a melhor versão de Linux a instalar;

draft simples de como instalar a versão do Linux. Obrigado, pela atenção. Com os melhores cumprimentos, Porto 24 de setembro de 2021 Nelson Poças

Resposta:

Nelson,

Antes de mais, o anexo que refere não chegou, mas não é determinante para a resposta.

De facto, a capacidade de processamento de um Core Duo é suficiente para as tarefas que refere, mas torna-se muito limitada para quando passam a haver múltiplos programas a pedir recursos.

Não sei exatamente a quantidade de RAM que tem, acredito que seja entre 2 a 4 GB… seja o que for, quando a RAM enche, que trabalha é o disco, que passa a suportar o “ficheiro de paginação” e a servir como extensão da RAM.

Acredito que ainda não tem uma drive SSD e ainda usa um disco mecânico HDD, portanto, primeiro ponto: eliminar o elo mais fraco. As drives SSD estão atualmente muito baratas, por cerca de 15€ já consegue comprar uma drive Kingston A400 de 120 GB, que fará um “pequeno milagre” no desempenho desse computador.

Depois, acerca do sistema operativo, a minha recomendação é para se manter no Windows e experimentar instalar o Windows 10. É um sistema operativo mais pesado que o Windows XP, sem dúvida, mas é muito mais estável e está preparado para correr em máquinas dessa geração. Além disso, e considerando que está mais à vontade com sistemas Windows, também terá vantagem nesse aspeto.

Se mesmo assim achar que será melhor experimentar uma distribuição Linux leve, poderá começar pelo Lubuntu:

Deverá então fazer download de uma versão de 32-bit (já que o Core Duo não suporta 64-bit), e instalar como em qualquer outro sistema operativo. Basta gravar a imagem ISO num DVD ou numa Pen Drive e arrancar o sistema a partir dessa drive.

Se tem dúvidas de como utilizar, por exemplo, uma Pen Drive para arrancar uma imagem, pode utilizar o software Rufus para criar essa Pen USB:

Depois no arranque do computador, com uma tecla de atalho que pode ser F2, F10 ou Del, deve escolher a Pen Drive como partição de arranque.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso fazer para reativar o meu antivírus?

Olá a todos! Há dois anos, no meu antigo computador, usei o Eset Nod32 Antivirus, o qual consegui uma key baratissima, com duração de um ano. Depois houve uma atualização do antivírus o qual me passou o mesmo para o Eset Internet Security, com duração de 2 anos e gratuitamente. E eu tenho ainda a key que me foi fornecida na altura em que comprei, mas se eu agora quiser voltar a adquirir o Nod32, onde posso ativar a Key? E já agora outra questão: é normal estar com o Eset Nod32 Antivirus e depois ao atualizar passar para o Eset Internet Security gratuitamente?

Se não for possível usar a key que tenho guardada, onde posso adquirir sem problemas uma nova e barata? Obrigado pela atenção! Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

A key inicial que comprou tinha a duração de 1 ano, período que já terá sido ultrapassado, estando a mesma já expirada.

Assim, não poderá ativá-la e voltar a usar numa nova instalação do Nod32, devendo ser comprada uma nova.

No que toca à atualização que diz ter acontecido, está não é efetivamente normal e provavelmente não deveria ter acontecido.

Questiono se não terá sido apresentado ao utilizador a possibilidade de fazer o upgrade de forma transparente.

Refere que a sua licença foi atualizada para 2 anos, provavelmente foi ai que este processo de atualização aconteceu.

No que diz respeito à compra da licença, o ideal é mesmo fazê-la através do site da ESET, ficando assim com uma garantia maior de que este processo decorre de forma transparente.

[Respondido por Pedro Simões]

Como fazer um backup da conta de mail do Sapo?

Bom dia Pplware, Existe alguma solução de backup automatizada para o sapo mail que o faça de todos as pastas do serviço incluindo anexos desde sempre? Obrigado. Com os melhores cumprimentos, Eng. Téc. João Sena Cardoso

Resposta:

João,

Sim, há solução para o que pretende. O serviço de email do Sapo suporta IMAP (ou POP3), pelo que qualquer cliente de email que suporte esses protocolos conseguirá fazer o backup integral do email, onde ficará depois alojado localmente.

Em concreto, pode utilizar clientes de email como o Microsoft Outlook, Thunderbird, Mailbird ou outros.

Alternativamente, poderá também utilizar uma conta de email Gmail ou Outlook, para importar todo o correio e passar a receber, inclusive, todos os novos emails da conta Sapo, passando assim a ser uma conta de backup sempre sincronizada. No caso do Gmail, pode ver aqui:

[Respondido por Hugo Cura]

Proteger-me na Internet mas o sistema não ajuda. O que faço?

Bons dias. A navegação segura na NET é uma meta a alcançar. Normalmente no Edge/Firefox, uso uma combinação de ublock origin + NoScript + malwarebytes guard + https everywhere + Cookie autodelete + Privacy Badger. Parece muito, mas com os computadores atuais a perda de velocidade e o consumo RAM, quase não se nota, e quem quer segurança, tem de estar preparado para sacrificar alguma coisa. O problema está no NoScript: usá-lo como vem, descaracteriza os sites, mesmo os que à partida serão fidedignos. “Mexer” nas opções, pode fazer o carregamento integral, mas tornar o próprio NoScript inútil. Quais a opções a ativar no NoScript, para ter um funcionamento fluído, sem perder a segurança e sem estar a atribuir “confiança temporária” a cada site que se visita? Antecipadamente grato

Resposta:

João,

Há uma frase que sempre ouvi dizer que reflete bem a nossa resposta à questão que está a colocar:

“a segurança é um equilíbrio entre usabilidade e proteção”

A situação que descreve parece-nos um pouco exagerada e está, como descreve, a trazer-lhe problemas ao usar o browser e a Internet.

Todos esses elementos que tem ativos estão a agir como pretendido, mas tem a parte negativa de pesar no sistema e no próprio browser.

O que pode ser a receita ideal para um utilizador poderá não servir de forma genérica e ter até um impacto muito maior do que o esperado.

O que recomendamos é que reavalie se tem mesmo a necessidade de ter todos esses elementos ativos para a sua proteção.

[Respondido por Pedro Simões]

