Apesar de a Google ter um sistema operativo móvel rico em apps, o Android Auto acaba por não ter muitas propostas. Assim, todas as novidades são sempre bem vidas, em especial as que ajudam na condução. Uma das mais recentes vem permitir saber de forma visual se vai chover.

Tal como o faz em outras plataformas, a Google tem presente no Android Auto informação sobre o estado do tempo atual. Consegue ainda trazer previsões para os próximos dias, mas sempre através da voz, respondendo às questões dos utilizadores.

O que não havia até agora era a possibilidade de ver de forma visual a previsão do tempo para a localização do utilizador da forma tradicional. Falamos da apresentação de mapas e com as camadas e os ícones com informação detalhada e de fácil leitura visual.

Para suprir esta lacuna e este problema, surge agora a app Clima&Radar Previsão do tempo. Além de ser uma excelente proposta para ter no smartphone, tem a particularidade de ter também uma versão para o Android Auto, que fica de imediato disponível.

Sendo baseada na sua interface na apresentação de mapas, é muito simples de usar. Foca-se na localização do utilizador e depois apresenta toda a informação existente em cima do mapa do local onde estão. Será também possível fazer zoom in ou out, para ver de forma mais ou menos detalhada.

Outra particularidade do desta app para o Android Auto é a possibilidade de ver mais informação sobre os locais. Esta apresenta-se na forma de camadas, que podem ser trocadas com um simples tocar no ecrã. Assim, toda a sua interface fica muito simples de ser usada.

É desta forma simples de podem agora saber se vai chover diretamente no Android Auto. Com uma interface simples, atualiza-se de forma automática e adapta-se ao utilizador e às suas viagens, sem precisar de qualquer toque no ecrã do sistema do carro.