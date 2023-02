A chegada do Android ao Windows 11 foi uma das suas maiores novidades, mas há quem queira fazer o mesmo no Windows 10. Esta é uma fusão de sistemas muito interessante e que abre as portas a muito mais. A Microsoft não tem planos para esta integração Android, mas há quem tenha conseguido dar este passo.

Quando revelou o Windows 11, a Microsoft apresentou uma novidade importante que queria desenvolver para este novo sistema. Depois do Linux, era a vez do Android ter uma presença nativa e funcionar de forma independente e sem depender de qualquer hardware.

Ainda que não estando pronto e disponível a todos fora do programa Insider, o WSA (Windows Subsystem for Android) tem agora uma novidade. Não vem da Microsoft, mas abre esta integração com a versão anterior do sistema operativo, o Windows 10.

Do que foi publicado, há forma de ter nesta versão do sistema da Microsoft o Android a correr de forma nativa. Basta aplicar um patch ao Windows, segundo instruções precisas e de talhadas, para que esta integração aconteça para os utilizadores.

Existem por agora duas soluções possíveis de serem usadas, ambas recorrendo ao WSL da Microsoft. A primeira passa por usar a ferramenta WSAPatch, que deve ser colocada na versão 22H2 ou posterior do Windows 10. A segunda, mais complicada, usa o WSABuilds e mais alguns passos que devem ser aplicados.

Naturalmente que nenhuma destas soluções tem o aval da Microsoft e ambas podem ter um impacto negativo no Windows 10 do utilizador. Ainda assim, pode ser a solução para quem insiste em não instalar o Windows 11 por limitações de hardware ou qualquer outra razão.

Claro que existem soluções muito mais simples e suportadas para ter o Android no Windows 10. Falamos de apps como o BlueStack ou o Genymotion, que foram evoluindo ao longo dos anos e são simples de instalar e usar.

