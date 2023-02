Ao longo das suas várias versões, a Mi Band da Xiaomi tem provado ser um verdadeiro caso de sucesso. A aposta nesta smartband tem agradado aos utilizadores e as muitas melhorias aplicadas têm transformado esta proposta. A próxima versão, a Mi Band 8, já começa a ser falada e poderá estar para chegar muito em breve. Saiba o que esperar e quando se espera que a Xiaomi a apresente.

A Mi Band 8 pode estar prestes a chegar

A Mi Band evoluiu muito ao longo dos anos. De uma simples proposta sem ecrã, na sua versão original, cresceu até se tornar um verdadeiro centro de recolha de informações de saúde e bem-estar dos utilizadores. Além disso, e como se viu na última versão, até pagamentos por NFC podem agora ser realizados.

Como é normal em todos os anos, a Xiaomi deverá revelar em breve a atualização da sua smartband, ainda que se conheça muito pouco sobre o que irá trazer. Além disso, há ainda que saber quando será a sua apresentação e se seguirá o modelo tradicional de ser apresentada primeiro na China.

Os primeiros rumores que agora começam a surgir, dão conta que o desenho final desta nova proposta poderá estar terminado. Todas as novidades estão definidas e até a sua produção poderá ter já sido iniciada, que revela muito sobre o que se seguirá.

[Exclusive] Production of a new Xiaomi Fitness Band (likely the 8 series) has begun, expect the launch to happen soon.#Xiaomi #XiaomiBand8 — Mukul Sharma (@stufflistings) February 9, 2023

Apresentação da smartband da Xiaomi no MWC?

Com a MI Band 8 a estar a ser já produzida, tudo aponta para que a sua apresentação possa também acontecer em breve. O momento ideal parece ser o MWC, que se realiza nos últimos dias de fevereiro. A Xiaomi tem já um evento a ser preparado para essa altura, onde terá muitas novidades.

Ainda não existe qualquer informação sobre quais vão ser as novidades que esta smartband terá para oferecer aos utilizadores. Olhando ao passado recente, parece obvio que a marca se deverá focar na bateria, no ecrã e no reunir de mais dados sobre a saúde e bem estado do utilizador. Há ainda espaço para o GPS e até para uma presença mais ativa do NFC.

Fica assim a dúvida sobre quando a nova Mi Band 8 será revelada, havendo a possibilidade de estar já a ser produzida numa escala mais alargada. Isso mostra que vão existir certamente novidades em breve e que esta nova smartband da Xiaomi estará muito próxima de chegar.