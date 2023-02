Nintendo Switch atinge um recorde de vendas de jogos: quase mil milhões!

Ninguém tem dúvida de que a Nintendo Switch é a consola de jogos que mais vende no mundo inteiro. E embora a situação financeira da empresa japonesa não esteja a atravessar os melhores dias, algumas boas notícias continuam a surgir. As últimas informações mostram que a Switch conseguiu bater um recorde de vendas e está quase a atingir a meta de mil milhões de jogos vendidos.

Switch: 994,3 milhões de jogos vendidos na Nintendo

A Nintendo Switch, mesmo com tantos anos de presença no mercado gaming, continua a conquistar miúdos e graúdos e as vendas são a prova disso mesmo. De acordo com as últimas informações reveladas pela própria marca, a popular consola portátil bateu mais um recorde de vendas de jogos, estando muito perto de atingir mil milhões de títulos vendidos.

Em concreto, os valores indicam que a Switch já vendeu 994,3 milhões de jogos em todo o mundo, até 31 de dezembro de 2022. Já no que respeita às consolas em si, o montante vendido foi de 122,55 milhões de unidades, embora, como já aqui referimos, este resultado foi 20% inferior ao estimado pela empresa japonesa.

No que respeita à Nintendo DS, foram vendidos 390,10 milhões de jogos e 75,94 milhões de consolas. Por sua vez, a Nintendo Wii U regista até esse período 103,54 milhões de vendas em jogos e 13,56 milhões de vendas de equipamentos.

Outros números mostram que a consola Wii conseguiu vender 921,85 milhões de jogos e 101,63 milhões no que respeita ao hardware. E por fim, no departamento da Nintendo 3DS, este equipamento vendeu 948,76 milhões de jogos e 154,02 milhões de consolas.

Quanto aos jogos mais vendidos para a Nintendo Switch até 31 de dezembro de 2022, a lista é a seguinte:

Mario Kart 8 Deluxe – 52 milhões

Animal Crossing: New Horizons – 41,59 milhões

Super Smash Bros. Ultimate – 30,44 milhões

Legend of Zelda: Breath of the Wild – 29 milhões

Pokémon Sword/Shield – 25,68 milhões

Super Mario Odyssey – 25,12 milhões

Pokémon Scarlet & Violet – 20,61 milhões

Super Mario Party – 18,79 milhões

Ring Fit Adventure – 15,22 milhões

Pokémon Let’s Go – 15,07 milhões

Todas as boas notícias são bem-vindas, numa altura em que as ações da Nintendo cairam depois de ter sido revelado o último relatório financeiro da Nintendo. Por outro lado, a empresa vai aumentar em 10% o salário dos seus funcionários.