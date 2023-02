Ações da Nintendo caem depois dos últimos resultados financeiros

Recentemente a Nintendo anunciou os seus últimos resultados financeiros, mas estes não foram muito animadores devido às vendas que foram mais baixas das estimadas pela empresa. Como consequência, as ações da marca japonesa caíram, o que mostra algum receio por parte dos investidores.

Vendas baixas fazem cair as ações da Nintendo

A Nintendo divulgou na passada terça-feira (7) o relatório com os resultados financeiros do seu último trimestre fiscal, os quais revelaram que, pelo segundo ano consecutivo, a empresa conseguiu vender menos consolas Switch do que era esperado. Em termos concretos, a marca obteve uma queda de 20% nas suas previsões de vendas da popular consola no último trimestre, o que assustou os investidores, tendo já consequências imediatas.

Uma dessas consequências foi então a queda das ações da empresa na bolsa de valores de Tóquio de 7,5%. Esta queda é assim a maior que a empresa assinala desde há um ano, o que mostra bem que as baixas vendas da Nintendo Switch espoletaram reações menos positivas em quem investe na gigante japonesa.

Em termos de valores, antes do anúncio dos resultados financeiros, as ações da Nintendo eram de 5.624 ienes japoneses (~40 euros), um valor que caiu para 5.201 ienes japoneses (~37 euros) logo depois que o relatório fiscal foi divulgado.

De acordo com as informações reveladas pelo canal Bloomberg, os resultados financeiros deixaram os acionistas extremamente desapontados com o desempenho apresentado pela Nintendo, uma vez que as expetativas eram outras. O analista de mercado Hideki Yasuda, da Toyo Securities disse mesmo que o desempenho da empresa japonesa foi "fraco" e também encarado como uma "surpresa".

Vários especialistas acreditam que estes resultados se devem ao facto de as vendas da consola Switch estar a perder a sua foça em todo o mundo. Contudo, as atuais previsões da empresa apontam para a venda de 18 milhões de consolas até ao próximo mês de março, um montante menor do que os 19 milhões estimados no trimestre anterior e os 21 milhões apontados para o trimestre anterior a esse.

Por outro lado, tal como aqui referimos, mesmo com este cenário, a Nintendo vai aumentar o ordenado dos seus trabalhadores em 10%.