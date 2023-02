IRS de 2022: Tem de fazer isto ainda em fevereiro

Com o início do ano, o calendário fiscal tem ações para todos os meses. Em fevereiro são várias e hoje deixamos aqui uma pequena lista do que tem de fazer (caso se aplique).

IRS 2022: Lista de tarefas

Agregado familiar, estudante dependente com rendimentos, educação, rendas no interior do país e arrendamento de longa duração... são estas as "tarefas" que tem de realizar ainda este mês.

Até 15 de fevereiro...

Os sujeitos passivos podem confirmar ou alterar os dados relativos à composição do agregado familiar (aqui) e outros elementos pessoais relevantes, nomeadamente informação sobre residência alternada de dependentes em guarda conjunta estabelecida em acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais, para que a AT disponibilize o IRS Automático ou pré-preencha a modelo 3 com estes elementos pessoais atualizados.

Estudante dependente com rendimentos O NIF do estabelecimento de ensino e um documento comprovativo da sua frequência, caso seja estudante dependente e pretenda beneficiar da exclusão da tributação até 2216 euros, dos rendimentos de trabalho dependente, de contrato de prestação de serviços ou até ato isolado, obtidos durante o ano de 2022

Educação Território do interior Identificação do estabelecimento do Ensino Superior situado num Território do Interior ou em Região Autónoma frequentado pelo estudante que integre o agregado familiar Estudante deslocado O contrato de arrendamento para o qual pretende fazer o registo de estudante deslocado

Rendas Interior do País Os encargos com rendas em transferência da sua residência permanente para um território do interior do país

Arrendamento de longa duração a duração dos contratos de arrendamento de longa duração (ALD) ou a sua cessação, se for proprietário



Até 25 de fevereiro...