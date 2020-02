Afinal Essential Phone ainda deverá receber o Android 11

Recentemente noticiámos o fim da Essential, a empresa do criador do Android, onde se afirmava que a marca iria de oferecer suporte ao seu único equipamento, o Essential Phone.

No entanto, mesmo com o fim da empresa, parece que o suporte oficial ainda não acabou aqui, devendo este equipamento tornar-se no único Android com 4 anos de atualizações principais.

Depois de um fraco número de vendas do Essential Phone (apenas 90 000) e de vários projetos falhados, a Essential anunciou o seu encerramento 5 anos após o seu lançamento.

Esta empresa detida pelo “pai do Android” prometia oferecer uma experiência mais completa e diferenciada do sistema Android. Embora a nível de resultados não tenha atingido grande sucesso, a verdade é que a nível de atualizações não desapontou.

Depois de acompanhar os Google Pixel e a OnePlus no lançamento de 3 grandes atualizações para os seus equipamentos, a marca americana poderá mesmo ultrassar este valor. Embora tivesse sido anunciado que com o encerramento da empresa o suporte também teria chegado ao fim, novas informações apontam para que a equipa avance para um quarto ano de atualizações e lancem o Android 11 para este equipamento.

Essential Phone será compatível com o Android 11 Generic System Image (GSI)

Esta informação parte de uma atualização que a equipa do Essential Phone fez no seu repositório do GitHub, onde criaram uma nova área chamada “r-preview” alusiva ao Android R, também conhecido por Android 11. Com esta alteração, depreende-se que a empresa americana esteja a tornar o seu equipamento compatível com o Android 11 Generic System Image (GSI).

Embora tenha sido confirmado que esta alteração estava a ser feita para uso da comunidade, não ficou claro se iria ou não existir uma versão estável oficial. No entanto, caso se confirme, estamos perante uma situação muito rara a nível de atualizações oficiais no Android. Lançado com Android 7.1 Nougat, o Essential Phone pode ultrapassar os concorrentes e tornar a falida Essential como a marca que mais suporte oferece aos seus equipamentos.

Embora ainda paire a dúvida sobre se irá mesmo haver uma versão final do Android 11, certo é o fim da empresa que após anunciar o seu fecho, não irá lançar mais nenhum equipamento, encerrando todos os processos em vigor, como é o caso do projeto GEM.