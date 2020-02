Coronavírus: China persegue utilizadores que partilham informações nas redes sociais

O governo da China está a vigiar e a controlar as informações que são publicadas pelos utilizadores nas redes sociais sobre o Coronavírus. Segundo informações, as mensagens relacionadas com o vírus em plataformas como WeChat e Twitter poderão ter uma ação de punição contra o utilizador.

Várias ações provam que há tentativas do governo para censurar informação negativa relacionada com o COVID-19.

Governo da China vigia a informação partilhada sobre o Coronavírus

O governo da China está a identificar pessoas nas plataformas das redes sociais como WeChat e Twitter, que estão a espalhar qualquer informação negativa relacionada ao coronavírus. Conforme foi noticiado, a prática de protesto e desacordo entre o povo chinês em relação ao governo não é nova.

Os protestos online relacionados ao Coronavírus aumentaram em grande escala na China logo após a morte de Li Wenliang, o médico que foi o denunciante do Coronavírus. Após a sua morte, as pessoas começaram a usar a hashtag “Eu quero a liberdade de expressão” na rede social chinesa Weibo.

Em pouco tempo, cerca de 2 milhões de publicações foram criadas contendo esta hashtag. No entanto, pouco tempo depois foram removidas da plataforma pelo governo.

Governo usa plataforma para identificar voz dos utilizadores visados

Um relatório publicado pela Vice revela que o governo chinês também está a visar indivíduos que partilham informações sobre a epidemia sem que estes tenham qualquer intenção de protesto contra o regime.

Um chinês disse que tentou partilhar informações relacionadas ao Coronavírus no WeChat com a sua família que vivia na China como se estivesse na Califórnia. O governo chinês indagou sobre a sua localização na Califórnia. Houve coação a amigos próximos e o homem também recebeu uma mensagem de aviso, que alertava para uma tentativa de acesso à sua conta no WeChat em Xangai.

Outro chinês disse que alguns oficiais do governo visitaram a sua casa, situada em Dongguan, depois de monitorizarem a sua resposta a um tweet sensível.

O tweet estava relacionado com as medidas do governo chinês para lidar com o surto do Coronavírus. Assim, tal situação levou os oficiais a acusar o homem de usar o tweet para atacar o governo chinês. Como tal, o seu telefone foi apreendido, e os oficiais fizeram-no assinar uma declaração a dizer que não o repetiria.

Conforme as últimas estatísticas em tempo real, já morreram mais de 2700 pessoas e o número de infetados subiu para os 80 300 casos.