Apesar de ter já sido apresentada pela Xiaomi, a MIUI 12 ainda não é conhecida em detalhe. Muitos utilizadores estão a testar a versão de avaliação desta novidade, descobrindo lentamente as novidades que vai trazer em breve.

Mesmo sendo conhecidas as principais melhorias, há ainda espaço para que a marca faça surgir algumas novidades. Uma surgiu agora e vai dar aos utilizadores dos smartphones da Xiaomi um controlo único sobre o som.

Ainda há surpresas a surgir na MIUI 12

Com a versão beta da MIUI 12 a ser testada já de forma exaustiva, começam a surgir as novidades que não foram reveladas pela marca. Nas suas duas apresentações foi focada a sua interface e as melhorias introduzidas nesta nova versão da capa de personalização da Xiaomi.

Uma novidade agora revelada dá conta da forma como o som poderá passar a ser controlado nos smartphones da marca. Já sabíamos que iria surgir um widget flutuante, mas agora sabe-se mais e especialmente como poderá interagir de várias formas.

Controlo detalhado do som de cada app

Do que foi revelado, este controlo não se limitará a ser geral e cumulativo para a MIUI 12. Poderá ser alargado a cada uma das apps que correm nos smartphones da Xiaomi, de forma isolada e com uma diferenciação total.

A interface vai adaptar-se e ao tentar controlar o volume do som, este apresentará as apps que estão a aceder a este recurso e cada uma poderá ser controlada de forma diferente. Cada uma terá uma barra de progresso, diferenciada e distinta do volume total dos smartphones.

Xiaomi vai alagar a novidade a todos em breve

Por agora esta novidade parece estar apenas a ser testada na mais recente versão beta que está a ser testada na China. Em breve, e se não forem detetados problemas, será alargada pela Xiaomi à versão final da MIUI 12 para que todos possam usar.

Esta é mais uma melhoria que a Xiaomi assim traz para os seus smartphones. Esta novidade não é muito conhecida do universo Android e assim torna-se mais uma excelente oferta da marca para os seus utilizadores e os seus smartphones.