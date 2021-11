5 novas apps gratuitas para instalar no seu Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Apps gratuitas para Android

Sky Weatherman: Weather alerts customized

As aplicações de meteorologia são essenciais para quem sai de casa todos os dias. Acordamos no conforto da nossa casa e nem nos apercebemos do tempo que faz na rua e podemos não sair com a roupa adequada. Temos uma corrida marcada para o final da tarde, mas vai haver uma tempestade enorme que o sol da manhã esconde... Estes são só alguns exemplos de como podemos ser surpreendidos se não olharmos para o smartphone e para o estado do tempo ao longo do dia.

Com a app Sky Weatherman poderá ainda ajustar as notificações que pretende receber, adaptadas às suas atividades fora de portas. A app é gratuita, no entanto, algumas destas notificações são limitadas à versão Pro que poderá testar durante 3 dias gratuitamente.

Homepage: Sky Weather App

Preço: Gratuito / 3,69 € (Pro)

Pontuação: 4,3 Estrelas

FUNetix 12 Hour Reading App

Para quem tem crianças a aprender inglês ou para qualquer adulto que esteja a iniciar, a app FUNetix poderá dar uma ajuda essencial na aprendizagem. No entanto, a interação com a app não dispensa a orientação de uma pessoa que já domine a língua.

Esta app foi desenvolvida a pensar nas crianças dos Estados Unidos como um guia de pronúncia para mostrar às crianças os sons em cada palavra e as "peças sonoras" e padrões de ortografia exclusivos da língua inglesa (fonética).

Aumento de graves -EqualizerFM

Existem várias apps disponíveis para Android que dão ao utilizador a possibilidade de ajustar o som do smartphone de uma forma muito mais completa do que aquilo que, nativamente, os equipamentos oferecem.

Esta sugestão é direcionada, essencialmente para quem quer reforçar os graves no smartphone, um parâmetro que tende a ficar prejudicado.

Teta - App builder

Teta é um construtor de apps cooperativo que permite que equipas e utilizadores criem uma aplicação num fim de semana, através de colaboração online. É uma app muito recente, mas que apresenta um conceito interessante para os programadores.

Homepage: https://teta.so/

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

PsicoTests

A saúde mental é cada vez mais encarada com normalidade e isso faz com que cada vez mais pessoas recebam os tratamentos adequados aos seus problemas. Uma app não dispensa a consulta de um profissional, mas poderá ser o primeiro passo para perceber melhor aquilo que está a sentir.