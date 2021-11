A Apple tem estado a ser escrutinada de forma muito intensa no que toca à forma como gere a instalação e utilização de apps no iPhone e no iOS. A marca insiste em manter os padrões de segurança, algo que seria esperado.

Na tentativa de sensibilizar os utilizadores para esta necessidade, a cúpula da Apple tem estado mais ativa na comunicação, mostrando o óbvio. Agora, e no seguimento deste movimento, Tim Cook veio recomendar a utilização de smartphones Android a alguns utilizadores do iPhone.

Algo que tem sido cada vez mais pedido à Apple é que permita a utilização de lojas alternativas à App Store. Os utilizadores querem ter a liberdade de escolher a origem das suas apps, o que vai contra a filosofia de segurança da empresa.

Quer fazer sideload? Escolha um Android

Numa recente entrevista dada por Tim Cook ao The New York Times, o CEO da Apple mostrou a sua opinião e a posição da empresa. Mostrou como poderá ser um perigo fazer o sideload das apps no seu sistema e como isso pode trazer problemas.

Penso que as pessoas têm essa escolha hoje, Andrew, se você quiser fazer o sideload, pode comprar um telefone Android. Essa escolha existe quando você entra na loja da operadora. Se isso for importante para você, compre um telefone Android. Do nosso ponto de vista, seria como se eu fosse um fabricante de automóveis dizendo a [um cliente] para não colocar airbags e cintos de segurança no carro. Ele nunca pensaria em fazer isso atualmente. É muito arriscado fazer isso. E, portanto, não seria um iPhone se não maximizasse a segurança e a privacidade.

Tim Cook foi pragmático na sua resposta e mostrou como os utilizadores do iPhone têm já alternativas para fazerem o sideload. Baste recorrer a um smartphone Android e vão ter essa liberdade que tanto pretendem ter.

Tim Cook quer manter segurança no iPhone

Claro que na mesma resposta revelou que ao fazer essa mudança, os utilizadores vão ter de abandonar o iPhone e toda a segurança e privacidade que a Apple oferece. E uma escolha que terá de ser feita de forma consciente e ciente dos problemas que podem advir.

Esta posição vai ao encontro do que a Apple passa para o público, mostrando as vantagens do seu ecossistema em termos de segurança. Revela também que deverá manter-se inflexível e que o Android é sempre uma alternativa para quem quer mesmo passar a usar outras lojas que não a App Store.