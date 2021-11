Há vários anos que a Microsoft procura ter uma posição de destaque no campo do ensino e apresentar uma proposta que seja adotada por todos. Tem assim as suas armas apontadas aos Chromebooks, que são hoje o padrão em muitos mercados nesta área.

A gigante do software vai tentar novamente conquistar o lugar que entende ser seu, desta vez com 2 propostas muito específicas. Apresentados agora, o Windows 11 SE e o Surface Laptop SE são a aposta da Microsoft para um mercado muito competitivo.

A grande novidade da Microsoft parece ser o novo Windows 11 SE, que segue a mesma linha do que a gigante do software tinha com o Windows 10S. Claro que existem aqui diferenças, sendo a maior a ausência da loja de apps. Presentes estão as propostas da Microsoft e muito mais pode ser instalado.

Outro detalhe é a ausência dos widgets do Windows 11, por serem uma distração. A intenção é os utilizadores autenticarem-se na cloud da Microsoft e aceder aos seus ficheiros. Este sistema conseguirá correr em máquinas com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento.

Preparado para um público mais jovem, o Windows 11 SE tem presente tudo o que foi apresentado recentemente. A Microsoft quer libertar a gestão dos utilizadores e dar aos administradores de IT todo o controlo nestas máquinas.

Ao mesmo tempo que apresentou o Windows 11 SE, a Microsoft revelou também o seu novo Surface Laptop SE. Está focado em competir com os Chromebooks e o seu alvo são os alunos das escolas. Corre o Windows 11 SE e é muito similar ao que temos já no Surface Laptop Go.

Este portátil tem um ecrã de 11,61 polegadas e o seu corpo é de plástico resistente. Em termos de processador vai surgir com os Intel Celeron N4020 ou N4120, combinados com 4GB / 8GB de RAM e eMMC de 64GB ou 128GB.

Algo surpreendente neste novo portátil da Microsoft é mesmo o seu preço. O Surface Laptop SE custará apenas 249 dólares, mas estará limitado às escolas e estabelecimentos de ensino. A gigante do software espera assim conseguir conquistar o mercado dos EUA e outros onde esta proposta venha a estar disponível.