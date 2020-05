5 jogos de tiros para instalar no seu smartphone [Android/iOS]

Dentro do universo dos videojogos para smartphone há grandes títulos para serem jogados. Para quem é adepto de jogos de tiros, selecionámos alguns dos melhores disponíveis para Android e iOS.

Prepare o smartphone e bom jogo!

Garena Free Fire

Neste jogo terá que procurar por armas, ficar na zona segura, saquear os seus inimigos e tornar-se no único sobrevivente. Enquanto isso, terá que procurar airdrops lendários sem ser atingido por ataques aéreos para obter uma pequena vantagem sobre os outros jogadores.

Homepage: Garena

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 [Android]/ 4,2 [iOS] Estrelas

World War Heroes: Guerra FPS

No jogo World War Heroes: Guerra FPS irá combater com jogadores de todo o mundo em batalhas frenéticas da era da 2.ª Guerra Mundial! O objetivo é simples: destruir o inimigo e sobreviver às batalhas de tanques terríveis, no centro de Berlim e noutras cidades.

State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse

O jogo State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse pode ser um prenúncio do nosso mundo com uma nova pandemia. A infeção devastou o país juntamente com a civilização, não restando nenhum governo ou militar. O terreno, agora, pertence aos infetados ou para qualquer sobrevivente que seja corajoso o suficiente para tentar recuperá-lo.

Call of Duty: Mobile

É o jogo oficial do “clássico” Call of Duty feito exclusivamente para dispositivos móveis. Jogue mapas e modos emblemáticos quando e onde quiser.

Modern Combat 4: Zero Hour

Na sequência de uma guerra nuclear, a única hipótese de evitar a devastação global está nas mãos de uns poucos soldados de elite que têm de localizar e salvar os líderes do mundo de um grupo terrorista assustadoramente familiar.

Instale ainda estes jogos: