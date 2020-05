Se o Presidente faz, então não faz mal, certo?

Quem não gostaria de ser Presidente do seu País? Quase arrisco-me a afirmar que muitos dos leem estas linhas gostariam de ter nas suas mãos o poder do Presidente e corrigir umas quantas situações no seu País.

Bem, mas enquanto tal não é possível, podem ir treinando em Suzerain.

O jogo segue o seguinte mantra “…but when the president does it, that means that it is not illegal.” (ou em português “…mas quando o Presidente o faz, isso significa que não é ilegal.“), indicado pelos seus responsáveis como tendo sido dito por Richard Milhous Nixon.

Trata-se de uma afirmação inquietante e que espelha o que o jogo pretende ser: um exercício de poder. E esta é a premissa principal de Suzerain, o novo jogo dos estúdios indie Torpor Games, sediados em Berlim.

Em Suzerain teremos de representar o papel de um líder de um país fictício, Sordland (na década e 50 do século passado).

Com grandes funções vêm grandes responsabilidades, certo? É precisamente nesse delicado equilíbrio entre os deveres de um governante e a inebriante sensação de poder que o jogador terá de governar o seu país.

Em Suzerain podemos ser um líder que tudo dá ao povo, ou um líder que tudo lhe tira. Quem vão ser vocês?

Pelo que já foi dado a conhecer, o jogo irá ter um complexo sistema político-social que abraça conceitos diversos como ideais políticos, reformas sociais, corrupção, o problema da imigração, a gestão do sistema de saúde, o equilíbrio da economia, forças da lei entre muitos outros.

Grande parte da ação será trazida ao jogador mediante a forma de conversações e negociações políticas e diplomáticas onde as nossas escolhas irão determinar o tipo de líder que somos e a forma como os nossos súbditos nos veem.

Ser líder significa também, assumir riscos e sacrificar ideais e valores. Suzerain vai colocar esses valores na balança levando o jogador a fazer sacrifícios morais, políticos ou pessoais.

As nossas ações terão repercussões e não há medida alguma que se tome que não tenha consequências. Saberá o jogador lidar com elas e evitar uma recessão económica? Saberá o jogador evitar um ambiente de convulsão social?

Mas atenção. Em Suzerain um dos nossos países vizinhos é Rumburg, um país perigoso e traiçoeiro e que terá de ser tratado com muita diplomacia para se evitar a… Guerra.

Suzerain será lançado no verão para PC e Mac.