5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Blinkist: Big Ideas in 15 Min

A Blinkist conta com mais de 20 milhões de utilizadores, é uma app gratuita, mas com subscrição, no entanto, poderá testar algumas funcionalidades durante 7 dias.

Poderá, através desta app, ler ou ouvir os principais insights de 5.000 livros de não ficção mais vendidos e podcasts em apenas alguns minutos!

Homepage: Blinks Labs GmbH

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Buddy.ai: Inglês para Crianças

O Buddy apresenta-se como professor virtual de inglês para crianças. Através desta aplicação a criança pode aprender a pronunciar mais de 1.000 palavras e frases importantes em inglês, com jogos simples e divertido. Inclui também alguns vídeos.

RACE: Rocket Arena Car Extreme

Envolva-se nas batalhas de corrida 3D, atire foguetes e use o escudo protetor para conter o ataque do inimigo. O Nitro Boost é obrigatório! Recolha o turbo enquanto pisa no acelerador e deixe todos os outros carros para trás.

Este jogo de corridas vai prendê-lo ao smartphone por uns bons momentos.

Homepage: SMOKOKO LTD

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Funny Filters - Time warp

Uma das tendências das redes sociais são os vídeos curtos, e os filtros vêm ajudar a desenvolver estas criações. O Funny Filters - Time warp permite criar vídeos e entrar nos desafios populares com a linha azul que corre pelo ecrã.

Entre no desafio e partilhe os seus melhores vídeos nas redes sociais.

Homepage: KIWI UNIVERSE

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,9 Estrelas

Post-it

O conceito do Post-it é algo que conhecemos do tempo da escola, que, basicamente, permite colar uma nota em qualquer lado. No Android, é a mesma coisa, mas de forma virtual.

Além disso, as notas nos Post-its do Android podem ser partilhadas em grupo, exportadas para outros formatos, personalizadas com diferentes cores, entre muitas outras opções.