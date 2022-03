Foi recentemente revelada, a data em que os jogadores de Playstation 5 e Xbox Series X podem pôr as mãos em GTA V e GTA Online nas suas novas consolas.

Venham ver quando é que podem voltar a San Andreas com todo o fulgor da mais recente Geração de Consolas.

Esta trata-se de uma excelente noticia para quem esperava (e desesperava) pelo ingresso de Grand Theft Auto V (e GTA Online) nas consolas de Nova Geração, com tudo o que isso acarreta.

A Rockstar prepara-se, este mês ainda, para lançar nas consolas de Nova Geração, com o lançamento de GTA V Enhanced Edition no próximo dia 15 de março de 2022, para Playstation 5 e Xbox Series X, podendo ser pré-encomendado com 50% de desconto de 14 de março até junho de 2022.

Adicionalmente, quem fez a reserva digital na loja do PlayStation 5 ou na Microsoft Store já pode descarregar antecipadamente Grand Theft Auto V e o Grand Theft Auto Online.

Ambos o modo história e o modo online serão lançadas em 15 de março e incluirão novos modos gráficos com resolução de até 4K e 60 quadros por segundo, texturas aprimoradas, opções de HDR e raytracing, tempos de carregamento mais rápidos, áudio 3D imersivo, recursos exclusivos de cada plataforma e muito mais.

Além disso, já será possível transferir o progresso do Modo História das Playstation 4 ou Xbox One ao carregar um jogo salvo no Social Club da Rockstar Games, e também já será permitido transferir os personagens do GTA Online em 15 de março. Quem quiser continuar a jogar na mais recente geração de consolas também ganhará um Karin S95 totalmente convertido e tunado pelos especialistas da Hao’s Special Works, além de um conjunto de pinturas Camaleão aplicáveis a todos os veículos.

Nota Importante: Para migrações de GTA Online em plataformas, o dinheiro (GTA$) comprado só poderá ser transferido entre plataformas da mesma família (PS4 -> PS5 ou então Xbox One -> Xbox Series X|S). Todo GTA$ ganho será transferido independentemente da plataforma.

Em GTA Online, chega uma nova seleção de carreiras. Dessa forma, os novatos e os jogadores que quiserem recomeçar com personagens novos terão uma vantagem no mundo do crime do sul de San Andreas. Com o novo modo de criar a sua carreira, já se entra em GTA Online com uma propriedade executiva, um veículo e uma arma, além da possibilidade de adicionar melhorias úteis e GTA$ adicionais.

Será possível escolher uma das "carreiras" mais populares no GTA Online: Executivo, Traficante de Armas, Dono de Pub ou Motoqueiro. Em seguida, será atribuído uma pequena fortuna de GTA$4.000.000 para comprar o essencial. Quem escolher uma das quatro carreiras terá uma propriedade executiva e poderá aproveitar uma grande variedade de missões e atividades no jogo de imediato. E, é claro, você pode ampliar os negócios e testar novas carreiras à medida que avança no jogo.

Após escolher uma carreira, use sua nova fortuna de GTA$4.000.000 para começar bem, comprando o essencial entre uma grande variedade de propriedades, veículos e armas. Você pode optar pelo básico — uma propriedade executiva sem melhorias e uma combinação simples de arma e veículo — ou propriedades executivas cheias de melhorias e personalizações, veículos de ponta e um arsenal completo para encher um Armário de Armas. Tudo depende de como você quiser gastar o dinheiro, lembrando que é possível levar no máximo GTA$1.000.000 desses fundos para o GTA Online.

Entretanto, já correm noticias pela internet de que o espaço em disco ocupado por GTA V, ultrapassará os 90Gb. Preparem-se portanto...

GTA V e Grand Theft Auto Online serão disponibilizados digitalmente a 15 de março na loja do PlayStation 5 e na Microsoft Store, com cópias físicas a chegarem mais tarde, em abril.

Entretanto, a Rockstar continua o seu desenvolvimento do próximo jogo da série.