4 apps para acompanhar a gravidez e o desenvolvimento do seu bebé

A chegada de um bebé é um momento de grande alegria, mas também de grandes mudanças. Mudanças estas que surgem logo que se descobre que a mulher está grávida. As visitas ao médico, a agenda de consultas, os medicamentos, análises, são alguns dos compromissos que surgem. Mas há ainda dúvidas, há mudanças no corpo e todo o desenvolvimento fetal a ocorrer.

Há muito para controlar e a tecnologia, obviamente, dá o seu contributo. Como tal, temos para lhe sugerir 4 aplicações que vão ajudar tanto a futura mãe quanto o futuro pai nesta fase.

Gravidez +

Gravidez + intitula-se como a melhor app para ajudar a mulher na gravidez. Assim, oferece informação muito importante para a grávida acompanhar a gravidez semana após semana.

As principais vantagens desta app são, portanto:

acompanhamento da evolução da gravidez por semanas

registo do peso da gravida

agenda de consultas

contador de pontapés

cronómetro de contrações

artigos relacionados com a gravidez

BabyCenter

BabyCenter é semelhante à anterior, com notificações semanais do tempo de gravidez. Esta é, inegavelmente, uma informação importante e que a grávida tem que ter sempre na ponta da língua. Aliás, a todo o lado onde a grávida se desloca, seja na maternidade, na clínica de análise ou centro de saúde.

Deixa também, todas as semanas, um pequeno texto de como é suposto a grávida se sentir, as dores, as transformações do corpo… e ainda como é suposto que o bebé se esteja a desenvolver. Inclui, além disso, um fórum de debate para as futuras mamãs e uma galeria onde podem ser colocadas as fotografias da barriga todas as semanas.

Por fim, inclui vídeos que mostram a evolução do bebe em várias fases e ilustrações interativas do desenvolvimento fetal.

Homepage: BabyCenter

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 [Android]/ 4,8 [iOS] Estrelas

Pregnancy Exercise and workout at home

Esta app inclui apenas exercícios adaptados para a grávida, mas acompanha todas as fases da gravidez.

Permite, portanto, à grávida perceber como deve fazer os exercícios com informação numa linha temporal. As utilizadoras podem aprender rotinas benéficas de exercícios de gravidez que mantém as mulheres numa forma saudável durante toda a sua gravidez em cada trimestre do desenvolvimento do bebé.

Além dos exercícios de gravidez, as mulheres também podem seguir diferentes dicas para permanecerem seguras e sadias enquanto fazem esses exercícios. É uma app gratuita e traz muitas animações descritivas, fotos e descrições de exercícios que podem ser facilmente seguidas pelas mulheres grávidas.

Há ainda um canal no YouTube português muito interessante com muitas dicas que, decerto, poderão ser usadas pelas grávidas para se exercitar:

Homepage: Pregnur Apps

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 [Android]

Contraction Timer

Por fim, a Contraction Timer permite à grávida, de forma fácil, cronometrar as contrações, sendo importante, essencialmente no final da gravidez. Basta pressionar o botão Iniciar quando a contração começar e Parar quando parar… é tão fácil quanto isto!

A partir daí, a app fornecerá todas as informações necessárias durante este período importante. Indica, assim, exatamente quantas contrações teve a grávida até ao momento, quanto tempo duraram e os intervalos.

Aliás, estes dados podem ser usados pelo obstetra para fornecer informações mais detalhadas e precisas. Além disso, permite monitorizar a intensidade das contrações e obter um gráfico informativo com base nessas informações.

Homepage: Cuberob

Preço: Gratuito [Android] / 1,09 € [iOS]

Pontuação: 4,7 [Android] / 4,6 [iOS] Estrelas

O seu bebé já nasceu?