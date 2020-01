Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos os máximos de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para estas fiquem o mais ricas e completas possíveis.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como estendo a rede Wi-Fi para o resto da casa?

Boa noite! Eu vivo numa casa relativamente grande e a rede wireless não chega à casa toda. O Router está no R/C e nesse andar tenho rede Wireless em duas das divisões. No andar de cima, no meu quarto, não tenho rede wireless; tenho um cabo ethernet ligado a uma tomada de rede na parede. Eu queria ter rede wireless no meu quarto para poder mudar o meu portátil de um ponto para o outro, sem problema, e para ligar o tablet e o telemóvel. Eu pensei em ligar algo, (um access point) à tomada de rede na parede e transmitir esse sinal por via wireless. Na prática penso que se trata de converter o sinal de rede por cabo, para wireless. Eu penso que uma powerline me ia deixar com o mesmo problema, ou seja, teria de arranjar uma forma de converter o sinal por cabo em sinal wireless, para além disso tenho uma “caixa” central para as telecomunicações, pelo que posso ter sinal por cabo em qualquer divisão… Mas não sei se é uma má ideia ou se isso sequer é possível… Tudo o que eu vi sobre access points e repetidores de sinal, dizem respeito a estes aparelhos receberem o sinal wireless do router e “amplificá-lo” para ter rede wireless na casa toda. Em nenhuma das apresentações dos access points ou repetidores eu li que se podia “converter” o sinal que vem do cabo de rede em sinal wireless. Podem dizer-me se isso é possível e o que é que eu terei de comprar para poder fazer isso? Será um repetidor, um access point, um router…? E o que é que eu tenho de ver nas características para saber se é bom para as minhas necessidades? Agradeço o tempo que perderam a ler este texto 🙂 Cumprimentos. Pedro Marques

Resposta:

Pedro, tem duas formas simples de fazer o que pretende. Em ambas tem de ter um ponto de acesso, para fazer o que descreve como “converter o sinal do cabo de rede em sinal wireless”.

A primeira passa pela compra de um simples AP e configurá-lo para transmitir a rede sem fios que quer ter no seu quarto. Este poderá ter o mesmo SSID (nome da rede sem fios) que a que tem em casa. Assim, ao transitar do quarto para outra área a rede não se perde.

Outra solução é a utilização de um kit powerline. Existem equipamentos destes que têm um AP para além de portas de rede.

Neste último caso, não irá usar o cabo de rede que tem passado, mas sim a rede elétrica da sua casa.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ouvir álbuns de forma contínua no Spotify?

No Spotify é possível a audição contínua de álbuns sem ter que estar a escolher qual queremos ouvir? Obrigado Carlos

Resposta:

Carlos,

Há várias formas de fazer o que pretende no Spotify. Em todos os casos dependerá da solução usada e de como quiser fazer.

Se estivermos a falar de álbuns de um único artista, então só precisa de escolher o primeiro e deixar que ele toque de forma contínua.

Se pretender ouvir álbuns de diferentes artistas, então o mais simples é mesmo criar uma playlist e colocar ali dentro os álbuns que quer ouvir de forma contínua.

O Spotify tem ainda uma funcionalidade que mantém a música a tocar depois de esgotada a lista de músicas presentes. Esta apresenta outros artistas e outras músicas, sempre dentro do mesmo estilo do que está a ouvir.

[Respondido por Pedro Simões]

A Mibox está com problemas! Como a recupero?

Boa tarde, Venho pedir ajuda da vossa parte se possível , na resolução do seguinte problema, o qual passo a descrever. Fiz a atualização da minha MIBOX 4S para o androide 9, depois de esta acontecer e a qual correu sem qualquer problema, aplicações como o Netflix, youtube, deixaram de funcionar quando tento emparelhar com um dispositivo bluetooth (O video começa por carregar mas fica preso). A pesquisa por voz pelo mic do comando também foi uma das coisas afectadas. Desde já agradeço a vossa colaboração e felicito-vos pelo excelente trabalho que fazem. Com os melhores cumprimentos Hugo Corredeira

Resposta:

Hugo,

O conselho que damos nesses casos é que faça uma reposição do equipamento para os padrões de fábrica.

Volte a configurar a sua box e o mais provável é que todos os problemas desapareçam de vez.

Não é normal que estas atualizações tragam esse problema, mas em alguns casos mais raros pode acontecer o que descreve.

Após a reposição, infelizmente, deverá instalar novamente e reconfigurar todo o software na sua box.

[Respondido por Pedro Simões]

Como montar uma máquina para ter jogos na versão servidor?

Olá bom dia/boa barte/noite meus caros! Eu já tentei pesquisar sobre o assunto mas não encontro resposta para o que queria. É o seguinte: Queria montar um “PC” servidor com o Windows Server 2019 (original) para criar outros servidores de jogos, não sei se é possível mas penso que sim. Tenho estado a tentar configurar num sistema Virtual mas não consigo. Desde já obrigado, Filipe Rafael

Resposta:

Filipe,

A questão que coloca é pouco objetiva, no sentido de que não indica para que jogos pretende criar servidores. Também não refere a razão de querer criar um sistema virtual e qual o entrave, em concreto, que está a ter para a criação desse sistema.

Primeiro que tudo, a escolha de Windows (não necessariamente Windows Server) ou Linux para servir jogos depende dos jogos que realmente pretende servir. Embora não tenha referido que tivesse dúvidas na escolha do sistema operativo, na verdade para alguns títulos pode ser mais adequado a utilização de Linux.

Depois, a questão essencial, é os produtores do jogo disponibilizarem o software para poder criar um servidor do jogo. É algo cada vez mais raro, já que o panorama dos jogos tem mudado bastante nos últimos anos.

Quanto ao sistema virtual, pretende disponibilizar acesso a terceiros ao servidor, para que possam usar os seus recursos? Se sim, tratam-se de procedimentos avançados que exigem grande domínio na gestão de sistemas e redes. Primeiro, analise exatamente o que pretende e comece pelo mais simples. Se tiver alguma questão mais objetiva, estamos cá para o tentar ajudar.

[Respondido por Hugo Cura]

Os discos do Windows Server podem correr o Windows 10?

Boa tarde caros mestres. Estou a usar como forma de backup um servidor com Windows Server 2003. O que acontece se eu usar os meus discos RAID 5 que estão a funcionar nesse ambiente para passarem a serem usados no Windows 10? Conseguirá ler e funcionar? Caso afirmativo, quais procedimentos especiais a ter em conta? Cumprimentos, António Pais

Resposta:

António,

Após algumas pesquisas, não encontrei informação acerca de uma migração entre as duas versões exatas que referiu. No entanto, há informação que considera versões semelhantes de cada um deles e, portanto, acredito que também se pode considerar para o seu problema.

Resumindo, sim, tudo indica que o array RAID 5 criado no Windows Server 2003 continuará a funcionar no Windows 10. De acordo com documentação da Microsoft, deverá:

abrir a Gestão de Discos (diskmgmt.msc)

clicar em Ação > Voltar a analisar discos

nos discos desconhecidos identificados, clicar com o botão direito (menu de contexto) e escolher a opção Importar discos desconhecidos (ou Import Foreign Disks)

Atuando dessa forma, é suposto que o array seja importado corretamente e fique funcional sem mais problemas.

Alternativamente a isso, eu ponderaria fazer de outra forma: copiar toda a informação desse array para um local temporário, seguro e redundante. Depois, aproveitava para fazer uma formatação completa aos discos desse array RAID 5 e criava um novo array no Windows 10. Finalmente, voltava a repor lá toda a informação.

Esta última forma que sugeri, pelo menos a mim, parece-me mais segura e optaria por ela, garantindo que, claro, o sistema temporário teria redundância.

[Respondido por Hugo Cura]

A app de mensagens da Google pode agendar SMS?

Olá boa tarde, preciso de saber na App sms da Google como agendar uma mensagem para uma determinada hora ou dia. Isto é, enviar uma mensagem escrita naquele momento mas enviada mais tarde, 1 hora ou 10 horas ou até dias depois Eu uso a App textra que deixa fazer isso mas mudaria se a App da Google fizesse também Obrigado, Danny Romão

Resposta:

Danny,

Essa não é uma das funcionalidades que vai encontrar na app de mensagens da Google. Esta lijmita-se apenas a receber e enviar SMS.

Tem, como novidade recente, a capacidade de ter lembretes para as mensagens que recebe. Isto na prática apenas adia a notificação de mensagem, lembrando ao utilizador que recebeu essa mensagem.

Para usar essa novidade da app de mensagens da Google só precisa de seguir o guia que deixamos abaixo:

Quanto ao seu pedido original, lamentamos, mas vai ter de se manter com a app Textra.

[Respondido por Pedro Simões]

