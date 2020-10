O seu Android é “fraquinho”? Instale o cliente de e-mail Gmail Go

Na loja oficial de aplicações podemos encontrar ferramentas para todas as necessidades. No entanto, as apps são produzidas de forma genérica, não tendo em conta se um smartphone tem mais ou menos recursos. Nesse sentido resta-nos procurar por uma versão da app mais leve ou uma alternativa.

Ao nível do e-mail, se tiver um Android mais fraquinho instale o Gmail Go.

O Gmail de que tanto gosta, está mais leve e com a mesma rapidez de sempre. Para isso só tem de instalar a versão Gmail Go e desfrutar de uma caixa de entrada inteligente que mantém as suas mensagens seguras e os seus assuntos em ordem.

Receba notificações quando chega correio e depois leia e responda às mensagens, quer esteja online ou offline. Além disso, encontre mensagens rapidamente com pesquisa poderosa e muito mais.

Vantagens do Gmail Go

Uma caixa de entrada mais inteligente: concentre-se nas mensagens de amigos e familiares primeiro, ao mesmo tempo que os emails promocionais e de redes sociais são categorizados de forma precisa para quando tiver disponibilidade para os ler.

Menos spam: a sua conta está sempre segura e organizada porque o Gmail Go bloqueia o spam antes de este chegar à sua caixa de entrada.

15 GB de armazenamento gratuito: não precisa de eliminar mensagens para poupar espaço.

Apoio técnico para várias contas: configure endereços Gmail e não Gmail (Outlook.com, Yahoo Mail ou outro email IMAP/POP)

Comparativamente à versão normal do Gmail, esta versão do Gmail Go é bem mais fluida e consome menos recursos.

