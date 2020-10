Starman da SpaceX e Tesla de Elon Musk acabaram de fazer seu primeiro voo a Marte

Elon Musk já chegou a Marte. Bom, não foi ele em pessoa, mas seguramente tem muito do seu ADN no primeiro carro Tesla que conduziu, o Tesla Roadster. Assim, ao volante deste elétrico, vai o manequim Starman a pilotar pelas “proximidades” do planeta vermelho.

Conforme é sabido, o manequim Starman da SpaceX viaja dentro do Tesla Roadster vermelho de Elon Musk. Este conjunto embaixador da empresa de Musk foi colocado no espaço no lançamento inicial do foguete Falcon Heavy da SpaceX no dia 6 de fevereiro de 2018.

Starman acaba de cruzar por Marte pela primeira vez

O manequim vestido com fato espacial está “a conduzir” o Tesla Roadster do fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk. O carro e o seu piloto foi lançado em fevereiro de 2018 no voo inaugural do poderoso foguete Falcon Heavy da empresa. Agora, esta dupla atingiu um grande marco na sua jornada cósmica.

Starman, visto pela última vez a deixar a Terra, fez a sua primeira aproximação a Marte hoje – dentro de 0,05 unidades astronómicas, ou menos da 7,5 milhões de quilómetro do Planeta Vermelho.

Anunciou a SpaceX via Twitter na passada quarta-feira (7 de outubro).

Uma unidade astronómica é a distância média da Terra-Sol – cerca de 150 milhões de quilómetros.

Starman e o Roadster giram em torno do Sol uma vez a cada 557 dias terrestres, de acordo com o site de monitorização whereisroadster.com. Até hoje, o carro e o condutor cobriram quase 2,1 mil milhões de km no espaço. Basicamente já fizeram quilómetros suficientes para, na Terra, percorrer todas as estradas mais de 57 vezes, segundo calculou whereisroadster.com.

E a dupla provavelmente acumulará muito mais quilómetros espaciais antes de terminar. Segundo um estudo de modelagem de órbita elaborado em 2018, o Roadster irá eventualmente atingir Vénus ou a Terra, provavelmente nas próximas dezenas de milhões de anos. No entanto, as hipóteses de um impacto na Terra ou em Vénus nos próximos milhões de anos são de apenas 6% e 2,5%, respetivamente.

Marte, Marketing, Tesla e SpaceX a explorar o espaço

SpaceX decidiu colocar Starman e o Roadster a bordo da primeira descolagem do Falcon Heavy como carga útil fictícia por questões de segurança e não só. O marketing pode ter sido outro fator, pois claro, Musk, o dono da Tesla, não iria deixar de explorar esta oportunidade para dar ênfase ao seu projeto dos carros elétricos.

Atualmente a SpaceX já reescreve a história, até porque recentemente levou na sua Crew Dragon astronautas até à Estação Espacial Internacional. Foi um trazer para os EUA a missão que a NASA tinha entregue desde há muitos anos às mãos dos russos. O foco da empresa espacial de Elon é cada vez mais o planeta Marte.

