Alerta: Apps Android na Google Play com Adware! Desinstale já

O facto de existirem apps infetadas na loja oficial do Android não é propriamente novidade. Como já ficou provado em várias situações, a Google não tem tido a capacidade de ter um sistema limpo de malware.

Desta vez foram encontradas 30 apps que têm adware! A Google já as removeu da loja! Veja se tem alguma destas apps instalada no seu equipamento.

Se é utilizador com dispositivos Android então este post é para si. Havia na loja de aplicações oficial do Android 38 apps com adware. O mais curioso é que todas estas apps pertencem ao mesmo programador e já tinham mais de 20 milhões de downloads no total. O alerta foi feito pela empresa White Ops que trabalha na área da segura.

Apps Android que deve remover já

Na sua maioria as apps Android “oferecem” filtros para a área da fotografia, assim como soluções para selfies e ferramentas para melhor as fotografias

Yoroko Camera

Solu Camera

Lite Beauty Camera

Beauty Collage Lite

Beauty & Filters Camera

Photo Collage & Beauty Camera

Beauty Camera Selfie Filter

Gaty Beauty Camera

Pand Selife Beauty Camera

Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Benbu Selife Beauty Camera

Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor

Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Selife Beauty Camera & Photo Editor

Fog Selife Beauty Camera

First Selife Beauty Camera & Photo Editor

Vanu Selife Beauty Camera

Sun Pro Beauty Camera

Funny Sweet Beauty Camera

Little Bee Beauty Camera

Beauty Camera & Photo Editor Pro

Grass Beauty Camera

Ele Beauty Camera

Flower Beauty Camera

Best Selfie Beauty Camera

Orange Camera

Sunny Beauty Camera

Landy Selfie Beauty Camera

Nut Selfie Camera

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Art Beauty Camera-2019

Elegant Beauty Cam-2019

Selfie Beauty Camera & Funny Filters

Selfie Beauty Camera Pro

Pro Selfie Beauty Camera

Se tem alguma destas apps Android instalada então deve removê-la de imediato. É verdade que não são propriamente perigosas, mas “distribuem” publicidade, o que é sempre um incómodo.

É chamado adware a qualquer programa que de forma automática, sem que o utilizador solicite, descarregue, mostre ou instale na nossa máquina ou equipamento elementos de publicidade.

