Férias mais seguras com o ESET Internet Security! Aproveitem…

Hoje já não há férias sem tecnologia! Além das questões de trabalho que, por vezes, temos de resolver, a tecnologia é o nosso maior aliado no que diz respeito ao entretenimento. No entanto, é muito importante estarmos seguros, não vá sermos “atacados” por um cibercriminoso durante as férias.

A ESET lançou recentemente a solução de segurança ESET Internet Security, com um desconto de 30% sobre o PVP habitual.

A ESET, empresa europeia líder no setor da cibersegurança, lançou recentemente uma promoção especialmente criada para os consumidores portugueses que começam agora a pensar nas férias: a aquisição do premiado pacote de segurança ESET Internet Security, com um desconto de 30%.

ESET Internet Security – Uma das melhores soluções de segurança

O ESET Internet Security é um software completo de proteção para todos aqueles que usam o seu computador ligado à Internet – ou seja, para praticamente todos os utilizadores!

Esta suite de proteção vai muito além de um mero produto antivírus, oferecendo diferentes funcionalidades desenhadas para proteger os utilizadores em todos os aspetos da sua vida digital – incluindo proteção de compras online, proteção bancária e até deteção de vulnerabilidades de equipamentos conectados, como é o caso de routers e webcams ligadas à rede doméstica.

Uma das funcionalidades especialmente interessante para quem vai levar o seu equipamento para férias, é o sistema anti-roubo integrado. Esta função permite localizar um computador perdido ou roubado e até identificar quem o está a usar através da câmara integrada.

O ESET Internet Security está disponível para Windows, sendo que a sua licença permite também a instalação de produtos para outras plataformas (Linux, Mac, Android). Esta campanha promocional de verão é válida de 8 de junho a 8 de julho de 2020. Se procura uma boa solução de segurança para o seu sistema aproveite.

Obter o ESET Internet Security