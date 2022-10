5G não funciona no seu iPhone? Experimente estas soluções

O 5G oferece redes sem fios ultra-rápidas, mas isso não é muito bom se não se conseguir ligar a ele. Tem um iPhone com capacidade para suportar 5G mas este não está a funcionar? Se tiver problemas com estas ligações, não se preocupe, existem várias alternativas que pode tentar seguir.

Portanto, trazemos hoje algumas soluções que deve experimentar caso o 5G não funcione no seu iPhone.

1. Certifique-se de que o seu iPhone suporta 5G

Todos os modelos do iPhone 12 e mais recentes suportam esta rede, isto inclui todos os modelos do iPhone 12, todos os modelos do iPhone 13, todos os modelos do iPhone 14, e quaisquer variações destes incluindo os modelos Pro, Mini, Pro Max, Plus, etc.

Os modelos do iPhone anteriores a estes não suportam rede 5G, por isso se tiver um modelo mais antigo que não se consegue ligar a uma rede 5G, já sabe a razão.

2. Certifique-se de que a sua operadora oferece 5G

Também é necessário certificar-se de que a sua operadora e o seu plano oferecem a rede 5G, uma vez que nem todas as operadoras o fazem. Pode confirmar isto através da sua operadora de telemóvel diretamente, ou verificando o seu plano.

3. Confirme se o 5G está ativado no seu iPhone

Alguns utilizadores podem descobrir que o 5G não está ativado no seu iPhone, impedindo-os de aceder a uma rede destas. Alguns utilizadores podem também ativar ou desativar o 5G, dependendo da bateria, uma vez que as velocidades mais altas normalmente drenam a bateria do iPhone mais rapidamente.

Pode verificar se o 5G está ativo no seu iPhone efetuando os seguintes passos:

1. Vá às "Definições" do seu iPhone.

2. De seguida, aceda a "Rede móvel".

3. Vá a "Opções".

4. Agora, clique em "Voz e dados".

5. Certifique-se de que o 5G está ativado.

4. Verifique a cobertura de 5G na sua área

Nem todas as áreas têm rede 5G disponível, mesmo que o seu plano do telemóvel ou a operadora ofereçam 5G. Por exemplo, se estiver numa zona rural, não terá 5G, mas em vez disso voltará às redes LTE, que ainda são bastante rápidas mas não tão rápidas como 5G. Pode confirmar a cobertura de 5G consultando o website da sua operadora, onde tem mapas de cobertura disponíveis.

5. Ligue e desligue novamente o modo Avião

Ligar e desligar o modo Avião é um truque comum na resolução de problemas de rede no iPhone e problemas de conectividade, por isso é algo deve experimentar. Pode ligar e desligar o modo Avião através das "Definições", ou indo à Central de Controlo e alternando o ícone do avião.

Outras alternativas de resolução de problemas do 5G

Pode tentar repor as definições de rede no iPhone, o que elimina todos os dados de rede, incluindo palavras-passe wi-fi guardadas e personalizações de DNS, mas pode resolver quaisquer problemas de rede que tenha. Por vezes, o reinício forçado do iPhone pode fazer com que 5G comece a funcionar novamente. Faça isto em qualquer iPhone compatível com 5G pressionando o botão de Volume para cima, Volume para baixo, e depois pressione e mantenha pressionado o botão de Power até ver o logótipo da Apple no ecrã.

