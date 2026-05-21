Esta app portuguesa quer ser o Google Maps das festas populares

Desenvolvida por um engenheiro de software português, a app Festas Populares quer acabar de vez com o "passa palavra" dos arraiais e Santos Populares, juntando toda a informação num só lugar. A app é gratuita e está disponível para iOS e Android.

Cartazes colados nos postes, stories no Instagram, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook desatualizadas: é assim que a maioria dos portugueses descobre as festas populares e os arraiais dos bairros. Assim, ou não descobria, de todo.

Foi por isso que Stéphane Duarte criou a aplicação Festas Populares, lançada em maio de 2025.

Natural de Ortigosa, no concelho de Leiria, o criador da app sempre frequentou as festas da sua terra. Contudo, quando saiu para uma cidade maior, percebeu que encontrar eventos locais era quase impossível sem alguém que soubesse do assunto.

Conforme explicou ao Expresso, a questão que se colocou a si próprio foi a seguinte: "Como é que ainda não existe uma forma simples de descobrir festas tradicionais ou arraiais perto de mim, saber quem vai atuar e guardar tudo no mesmo sítio?"

De projeto pessoal a 10 mil utilizadores num mês

A app nasceu "quase num tom de brincadeira", sem grandes expectativas de crescimento. No entanto, em apenas 30 dias, ainda disponível só para iOS e focada nos arraiais de Lisboa, a plataforma já contava com 10.000 utilizadores registados.

Para Stéphane, este crescimento rápido deveu-se ao facto de a app resolver "um problema muito específico que praticamente toda a gente sente nesta altura do ano".

Os Santos Populares fazem parte da cultura lisboeta e portuguesa, mas descobrir os arraiais continua a ser, muitas vezes, um "passa palavra". A app veio organizar essa informação e torná-la muito mais acessível.

Contou, em declarações ao Expresso.

O que faz a aplicação?

A app Festas Populares é gratuita e está disponível para iOS e Android, permitindo o seguinte:

Descobrir festas, arraiais, festivais e concertos perto do utilizador;

festas, arraiais, festivais e concertos perto do utilizador; Consultar os eventos num mapa interativo;

os eventos num mapa interativo; Enviar cartazes e sugerir eventos para inclusão na plataforma.

Neste momento, a cobertura geográfica já vai muito além de Lisboa.

Próximos passos: ser relevante durante todo o ano

Engenheiro de software de profissão, Stéphane Duarte tem agora a ambição de escalar a plataforma. A meta é chegar aos 50 mil utilizadores ativos antes do final do verão.

Depois disso, o objetivo é mais ambicioso: tornar a app relevante durante todo o ano, e não apenas na época dos Santos Populares.

Se a ideia resultar, a app Festas Populares pode tornar-se a referência nacional para quem não quer perder pitada do verão.