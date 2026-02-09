Inspirada na avó, jovem portuguesa cria app para bloquear chamadas fraudulentas
Pensando especialmente na população idosa, uma jovem portuguesa criou um sistema que identifica tentativas de burla em apenas dois segundos e desliga automaticamente as chamadas.
Licenciada em Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Rita Barbosa conquistou o primeiro lugar no maior evento de programação com IA da Alemanha.
A jovem portuguesa, que frequenta o mestrado em Inteligência Artificial (IA) na Universidade Técnica de Hamburgo, ganhou 70.000 dólares (cerca de 59.330 euros) em prémios, créditos e planos.
Em vez de ensinar os idosos a desconfiar, criámos algo que desconfia por eles.
Lê-se num documento técnico sobre o projeto português vencedor do concurso internacional de programação, desenvolvido pela jovem portuguesa, com a população mais velha em mente.
No evento, que contou com 450 participantes de 48 países, cada projeto tem de ser executado em dois dias.
App funciona como guardiã dos mais vulneráveis
Segundo a criadora, a nova aplicação deteta e impede burlas feitas através de chamadas ou mensagens telefónicas.
Eu quero parar as burlas e vou trazer a segurança de volta às famílias.
Disse a engenheira Rita Barbosa, de 24 anos.
De nome "Guardião", a app tem um agente de IA que analisa as chamadas e as mensagens recebidas e, caso sejam burlas, são eliminadas do telemóvel, ainda antes de serem lidas ou atendidas pelo utilizador.
Mais do que isso, o agente pode precisar de ouvir a chamada para perceber se é burla, conseguindo identificar em dois segundos se é um crime.
Assim que [o agente] se aperceber que a chamada é de certeza enganadora, ou seja, é uma burla, desliga a chamada. Nem dá oportunidade para as pessoas [fazerem mais nada].
Numa app que Rita Barbosa assegurou ser fácil de usar, porque o utilizador não precisa de "fazer absolutamente nada" para funcionar, após instalar a aplicação, a privacidade do utilizador está assegurada.
Afinal, tendo em conta que as informações que estão no telemóvel não saem do dispositivo, ninguém tem acesso a qualquer dado pessoal do utilizador, como conversas.
Segundo Rita Barbosa, a aplicação poderá ser instalada em qualquer telemóvel, prevendo que esteja pronta para download, sem custos, na Play Store, no final de fevereiro.
Avó da jovem portuguesa inspirou nova app
Segundo contado pela criadora da aplicação, a ideia surgiu após a sua avó ser vítima de burla e perder entre 3000 e 4000 euros.
[A avó] acabou por parar de usar o telemóvel porque já tinha medo de tudo e de não saber mexer como deve ser [no telemóvel].
Partilhou Rita Barbosa, referindo que a aplicação pode ser usada por qualquer pessoa, mas foi pensada para a população mais velha.
Segundo o documento técnico da app, em Portugal, mais de dois milhões de pessoas têm mais de 65 anos, sendo que poucos conseguem distinguir uma chamada legítima de uma burla.
Se as organizações e as entidades quisessem resolver este problema, já tinha sido resolvido a muito tempo, ou pelo menos reduzir estes esquemas para metade ou praticamente nulo.
Qual é o principal problema (ou um dos problemas para quem pensa assim):
– Não é exigido registo do cartão de telemóvel com identificação quando se compra qualquer cartão ou seja, é possivel comprar cartões sem sequer dar o nome ou até mesmo dar informações falsas, se o registo do telemóvel fosse feito com KYC principalmente para cidadãos estrangeiros, isso iria diminuir as chamadas de fraude. Não é com Apps que vão lá… Não, não é. E aqui acresce um problema, devido as burlas muita gente ativa bloquear chamadas de possível fraude, mas alguns números estão nessa lista mesmo sendo legitimos, então existe o queijo e a faca na mão.
Se é possivel comprar anonimo e de sem dar nenhum tipo de dado tipo NIF, Nome, Assinatura. É normal que as fraudes sejam apetecíveis para quem as comete, pois basta só comprar um cartão simples em qualquer operadora sem exigir os dados e o registo associado a esse número.
É este um dos principais problemas, não iria diminuir na totalidade. Confesso! Mas iria reduzir e tornar menos apetecível. Por outro lado existe outra solução, se alguem quiser comprar sem fornecer dados pessoais, deverá ficar limitado as chamadas feitas por dia.
E ainda poderiamos reduzir mais, mas as operadoras não estão interessadas e isto iria custar muito as operadoras, apesar de hav€r dinheiro para isso, não deixaria de ser um custo elevado. As operadoras ESTÃO CIENTES destes esquemas, sabem perfeitamente como evitar. Não querem fazer, porque lhes da mais dinheiro, lucro para os bolsos, é tão simples quanto isto.
Implementar o STIR/Shaken? Para quando? Pois é…
A questão que fica no ar… é melhor ficar assim e dar mais lucro, dinheiro as operadoras com mais existência de burlas, mais cartões a serem comprados em bulk. Ou implementar algo como STIR/Shaken e registar o número no nome da pessoa, no entanto reduzir a compra de cartões de telemóvel em bulk e burlas (onde é comprado sempre cartões geralmente em generosas quantias).
Qual destas é que fica a perder? As operadoras estão cientes disto, sabem, como prevenir ou até dificultar a coisa. Mas se pensam que o lucro, dinheiro não está em cima da mesa enganam-se. Preferem que haja burlas do que prevenir, impedir. Falta alguma operadora que seja pioneira nisto, juntamente com outras organizações e entidades.
Mais uma… Ao usarem TrueCaller ID entre outras Apps, não é de espantar que alguns números novos, começem a receber spam e chamadas. Não se esqueçam que esta app possui geralmente permissões para ter acesso aos vossos contactos, posto isto tem vários números (todos os contactos da lista). Que posteriormente podem vender, negociar ou partilhar com outras empresas para efeitos de marketing etc.
Ou seja previne num lado e remediam noutro. Podem até ser úteis mas quem garante que não os vendem? Partilham? Que não haja vulnerabilidade ou um leak?
A ideia é boa
Se calhar o único ponto negativo é a app ter de estar a ouvir a conversa(assumo eu).
Estou curioso para ver que permissões vai solicitar a app. É que não acredito em “cavaleiros de capa branca”.
tão preocupado com a privacidade depois usas android ou iOS… LOL