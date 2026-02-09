Inspirada na avó, jovem portuguesa cria app para bloquear chamadas fraudulentas

Pensando especialmente na população idosa, uma jovem portuguesa criou um sistema que identifica tentativas de burla em apenas dois segundos e desliga automaticamente as chamadas.

Licenciada em Engenharia Informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Rita Barbosa conquistou o primeiro lugar no maior evento de programação com IA da Alemanha.

A jovem portuguesa, que frequenta o mestrado em Inteligência Artificial (IA) na Universidade Técnica de Hamburgo, ganhou 70.000 dólares (cerca de 59.330 euros) em prémios, créditos e planos.

Em vez de ensinar os idosos a desconfiar, criámos algo que desconfia por eles.

Lê-se num documento técnico sobre o projeto português vencedor do concurso internacional de programação, desenvolvido pela jovem portuguesa, com a população mais velha em mente.

No evento, que contou com 450 participantes de 48 países, cada projeto tem de ser executado em dois dias.

App funciona como guardiã dos mais vulneráveis

Segundo a criadora, a nova aplicação deteta e impede burlas feitas através de chamadas ou mensagens telefónicas.

Eu quero parar as burlas e vou trazer a segurança de volta às famílias.

Disse a engenheira Rita Barbosa, de 24 anos.

De nome "Guardião", a app tem um agente de IA que analisa as chamadas e as mensagens recebidas e, caso sejam burlas, são eliminadas do telemóvel, ainda antes de serem lidas ou atendidas pelo utilizador.

Mais do que isso, o agente pode precisar de ouvir a chamada para perceber se é burla, conseguindo identificar em dois segundos se é um crime.

Assim que [o agente] se aperceber que a chamada é de certeza enganadora, ou seja, é uma burla, desliga a chamada. Nem dá oportunidade para as pessoas [fazerem mais nada].

Numa app que Rita Barbosa assegurou ser fácil de usar, porque o utilizador não precisa de "fazer absolutamente nada" para funcionar, após instalar a aplicação, a privacidade do utilizador está assegurada.

Afinal, tendo em conta que as informações que estão no telemóvel não saem do dispositivo, ninguém tem acesso a qualquer dado pessoal do utilizador, como conversas.

Segundo Rita Barbosa, a aplicação poderá ser instalada em qualquer telemóvel, prevendo que esteja pronta para download, sem custos, na Play Store, no final de fevereiro.

Avó da jovem portuguesa inspirou nova app

Segundo contado pela criadora da aplicação, a ideia surgiu após a sua avó ser vítima de burla e perder entre 3000 e 4000 euros.

[A avó] acabou por parar de usar o telemóvel porque já tinha medo de tudo e de não saber mexer como deve ser [no telemóvel].

Partilhou Rita Barbosa, referindo que a aplicação pode ser usada por qualquer pessoa, mas foi pensada para a população mais velha.

Segundo o documento técnico da app, em Portugal, mais de dois milhões de pessoas têm mais de 65 anos, sendo que poucos conseguem distinguir uma chamada legítima de uma burla.

