Inspirada na avó, jovem portuguesa cria app para bloquear chamadas fraudulentas

Apps

Autor: Ana Sofia Neto

  1. wOne says:
    9 de Fevereiro de 2026 às 14:41

    Se as organizações e as entidades quisessem resolver este problema, já tinha sido resolvido a muito tempo, ou pelo menos reduzir estes esquemas para metade ou praticamente nulo.

    Qual é o principal problema (ou um dos problemas para quem pensa assim):
    – Não é exigido registo do cartão de telemóvel com identificação quando se compra qualquer cartão ou seja, é possivel comprar cartões sem sequer dar o nome ou até mesmo dar informações falsas, se o registo do telemóvel fosse feito com KYC principalmente para cidadãos estrangeiros, isso iria diminuir as chamadas de fraude. Não é com Apps que vão lá… Não, não é. E aqui acresce um problema, devido as burlas muita gente ativa bloquear chamadas de possível fraude, mas alguns números estão nessa lista mesmo sendo legitimos, então existe o queijo e a faca na mão.

    Se é possivel comprar anonimo e de sem dar nenhum tipo de dado tipo NIF, Nome, Assinatura. É normal que as fraudes sejam apetecíveis para quem as comete, pois basta só comprar um cartão simples em qualquer operadora sem exigir os dados e o registo associado a esse número.

    É este um dos principais problemas, não iria diminuir na totalidade. Confesso! Mas iria reduzir e tornar menos apetecível. Por outro lado existe outra solução, se alguem quiser comprar sem fornecer dados pessoais, deverá ficar limitado as chamadas feitas por dia.

    E ainda poderiamos reduzir mais, mas as operadoras não estão interessadas e isto iria custar muito as operadoras, apesar de hav€r dinheiro para isso, não deixaria de ser um custo elevado. As operadoras ESTÃO CIENTES destes esquemas, sabem perfeitamente como evitar. Não querem fazer, porque lhes da mais dinheiro, lucro para os bolsos, é tão simples quanto isto.

    Implementar o STIR/Shaken? Para quando? Pois é…

    A questão que fica no ar… é melhor ficar assim e dar mais lucro, dinheiro as operadoras com mais existência de burlas, mais cartões a serem comprados em bulk. Ou implementar algo como STIR/Shaken e registar o número no nome da pessoa, no entanto reduzir a compra de cartões de telemóvel em bulk e burlas (onde é comprado sempre cartões geralmente em generosas quantias).

    Qual destas é que fica a perder? As operadoras estão cientes disto, sabem, como prevenir ou até dificultar a coisa. Mas se pensam que o lucro, dinheiro não está em cima da mesa enganam-se. Preferem que haja burlas do que prevenir, impedir. Falta alguma operadora que seja pioneira nisto, juntamente com outras organizações e entidades.

    Mais uma… Ao usarem TrueCaller ID entre outras Apps, não é de espantar que alguns números novos, começem a receber spam e chamadas. Não se esqueçam que esta app possui geralmente permissões para ter acesso aos vossos contactos, posto isto tem vários números (todos os contactos da lista). Que posteriormente podem vender, negociar ou partilhar com outras empresas para efeitos de marketing etc.

    Ou seja previne num lado e remediam noutro. Podem até ser úteis mas quem garante que não os vendem? Partilham? Que não haja vulnerabilidade ou um leak?

  2. Zacarias says:
    9 de Fevereiro de 2026 às 14:43

    A ideia é boa
    Se calhar o único ponto negativo é a app ter de estar a ouvir a conversa(assumo eu).

  3. Nome says:
    9 de Fevereiro de 2026 às 14:51

    Estou curioso para ver que permissões vai solicitar a app. É que não acredito em “cavaleiros de capa branca”.

