App portuguesa para adoção de animais é um “museu digital de patudos” à moda do Tinder

Em Portugal, a adoção de um animal pode ser mais complicada do que parece. Perante essa dificuldade, um casal do Porto criou uma solução digital para ligar associações e futuros donos, numa espécie de Tinder, mas de nome Pawseum.

Conforme contado ao jornal Público, tudo começou com Jéssica Padrão, de 25 anos, que passou quase dois meses à procura de um cão para adotar através de websites, do Facebook e do OLX, sem grande sucesso.

Muitas vezes não obtinha resposta ou, quando a tinha, o animal já não estava disponível. A adoção só se concretizou quando decidiu ir pessoalmente a uma associação, de onde trouxe o cão Nico.

Com base nessa experiência, nasceu, no ano passado, a ideia de facilitar o processo de adoção online.

Criado por Jéssica e pelo namorado, Guilherme Pinto, de 23 anos, estudante de Mestrado em Ciência de Computadores na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, o Pawseum é descrito como um "museu digital de patudos".

Como funciona a plataforma para facilitar a adoção de animais de estimação

O Pawseum combina website e aplicação, permitindo navegar por animais disponibilizados por associações e canis parceiros, com filtro por região do país.

Cada animal tem um perfil com fotografia, nome, idade, tamanho, sexo, informações de saúde (vacinação, esterilização, necessidades especiais) e traços de personalidade.

Uma das particularidades é o uso de Inteligência Artificial para gerar descrições dos animais escritas na primeira pessoa, num tom mais alegre.

A plataforma não substitui o contacto direto com as associações, que continuam a tratar da adoção segundo os seus próprios protocolos. Por sua vez, o Pawseum funciona como ponte, reunindo num único local informação que normalmente está dispersa.

À semelhança do conceito de swipe popularizado por apps de encontros, como o Tinder, a funcionalidade PawMatch permite que o utilizador deslize para marcar animais como favoritos ou rejeitá-los.

Números e ambição de crescer

Desde o lançamento, em outubro de 2025, já foram adotados 81 animais através da plataforma, havendo atualmente 519 à espera de um lar.

Para já, o projeto conta com 20 associações parceiras, ainda concentradas na zona Norte do país. Contudo, o objetivo do casal é chegar a Portugal inteiro.

Todo o serviço é gratuito, tanto para associações como para utilizadores que procurem adotar um patudo, e tem sido financiado com recursos próprios do casal, uma opção que, segundo eles, pretendem manter.

App disponível para Android e iOS



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