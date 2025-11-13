A forma mais simples de dividir despesas sem estragar amizades: uma alternativa ao Splitwise
Entre pagamentos repetidos, transferências esquecidas e arredondamentos duvidosos, as contas podem ser um verdadeiro quebra-cabeças na hora de pagar um jantar de amigos ou os voos de uma viagem com a família. Para este e outros cenários, uma app para dividir despesas pode ser útil. Deixamos (para aqueles que ainda não conhecem) uma alternativa ao Splitwise.
Especialmente em viagens, é comum que as pessoas paguem diferentes despesas, ajustando as contas ao longo do tempo. Contudo, esta forma de fazer as coisas pode resultar em pagamentos repetidos, transferências esquecidas e arredondamentos duvidosos.
Para que as contas se façam sem que precisemos de recorrer aos talões e à calculadora, existem aplicações móveis que fazem o trabalho por nós, compilando todas as despesas, distribuindo os montantes pagos por cada membro de um grupo, e ajustando o que se deve e a quem.
App ajuda a dividir despesas e a evitar contas desnecessárias
Uma das alternativas para divisão de despesas mais conhecidas é o Splitwise. Contudo, após vários anos a utilizá-lo, conheci falhas que resolvi com o Tricount.
O Tricount permite criar grupos nos quais os participantes podem adicionar despesas e o sistema divide automaticamente entre os membros. Com suporte para várias moedas, permite registar despesas offline, sincronizando assim que haja rede.
Qualquer pessoa pode adicionar despesas, definindo o montantes e os membros a incluir. Estes podem ser divididos de forma igual, por partes ou por montante.
Além disso, na secção Insights, é possível ver uma distribuição dos gastos pelas categorias do grupo, como Restaurantes ou Entretenimento, por mês ou por ano - que pode ser especialmente útil em grupos de casas arrendadas com vários inquilinos.
Enquanto utilizadora, uma das vantagens é o facto de permitir criar grupos com membros que não têm a app. Ou seja, se alguém não quiser utilizar o Tricount, o seu nome pode ser adicionado na mesma e as contas podem incluir essa pessoa.
Outra vantagem assenta no facto de a app permitir adicionar despesas sem limites diários. Especialmente em viagens, esta possibilidade é pertinente, pois as despesas são mais, mais frequentes e acumulam-se mais depressa.
Por fim, a simplicidade da interface e o facto de os grupos serem personalizáveis são, também, uma vantagem.
Uma das desvantagens que detetei é que, no Android, o histórico de despesas de um grupo desaparece quanto as contas são saldadas, no que pode ser um problema para alguns utilizadores.
Imagem: Canva via wonderwall.sg
Se uma amizade é destruída por causa de uma conta de restaurante, já não existia amizade entre eles a início de conversa.
Imagina uma saída de férias entre 5 amigos num fim-de-semana. Este almoço pago o António, o jantar paga o João, as compras de supermecado pago eu. Registando as despesas comuns na app ajuda a balancear as contas.