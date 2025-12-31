Aplicações que não podem faltar na noite de Passagem de Ano

Uma passagem de ano inesquecível exige mais do que apenas passas e espumante; o segredo está na diversão da noite. Trocar a passividade da televisão por jogos interativos e cocktails transforma uma simples espera num evento que pode ser memorável. Quando a festa é dinâmica, cria-se uma energia que faz as doze badaladas ecoarem muito além da meia-noite.

Para garantir que a boa energia não se perde entre o jantar e o fogo de artifício, a tecnologia surge como a aliada perfeita. Com as ferramentas certas, o smartphone transforma-se no DJ ou até no barman.

Damos-lhe cinco aplicações para elevar o nível da noite e garantir que 2026 começa com o máximo de diversão.

Ultimate Party Games

Esta aplicação é uma "caixa de ferramentas" para festas, reunindo 10 jogos clássicos num único lugar, como Eu Nunca, Verdade ou Consequência e Mímica. É perfeita para evitar saltar entre várias apps e manter o ritmo da diversão.

Está disponível para Android e iOS.

Heads Up!

O famoso jogo de adivinhação onde se segura o smartphone na testa e se tenta descobrir a palavra com a ajuda das pistas dos restantes jogadores. Inclui diversas categorias, desde celebridades a filmes, e grava um vídeo das reações das pessoas enquanto se joga.

Está disponível para Android e iOS.

Celebrate

Uma plataforma de partilha de fotos focada na privacidade, onde se cria um álbum digital através de um QR Code. Permite que todos façam upload das suas fotos e vídeos em alta qualidade, criando um mural coletivo da festa em tempo real. Muito comum em casamentos, pode ser útil num evento como a passagem de ano, onde as fotografias facilmente se perdem.

Está disponível para Android e iOS.

Cocktail Flow

A aplicação de quem quer preparar bebidas, apresentando receitas detalhadas com guias passo a passo. Um dos destaques é a possibilidade de inserir os ingredientes que já se tem em casa para a app sugerir automaticamente os cocktails que dá para criar.

Está disponível para iOS.

Spotify

O serviço de streaming líder permite criar playlists colaborativas, por via das quais todos os convidados podem adicionar as suas músicas favoritas.

Está disponível para Android e iOS.

Não deixe que a passagem de ano seja aborrecida!

A passagem de ano não tem de ser um evento aborrecido, à espera que os ponteiros batam as 12h. Ao incluir estas sugestões na sua noite, transforma a sua sala num palco de memórias vivas.

No final, o que realmente importa é a qualidade do tempo passado com quem mais gostamos e fazemos questão de manter em 2026.