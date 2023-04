WhatsApp: roubo de contas será muito mais difícil

O WhatsApp surge com novidades importantes ao nível da segurança que estão já a ser lançadas de forma faseada aos utilizadores. Uma delas irá tornar o roubo de contas quase impossível.

O WhatsApp começou a lançar novos recursos de segurança. O roubo de contas e ataques de engenharia social continua as ser os mais críticos para os utilizadores, mas a empresa quer melhorar isso.

Uma das primeiras novidades é a proteção da conta. Se precisar de mudar a sua conta do WhatsApp para um novo dispositivo, passa a haver uma verificação de identidade do utilizador. A partir de agora, o WhatsApp passa a solicitar no dispositivo antigo que verifique se quer tomar este passo como uma verificação de segurança extra.

Esta funcionalidade pode ajudar a alertar sobre uma tentativa não autorizada de mudar a sua conta para outro dispositivo.

A Verificação do dispositivo é outra das formas de melhorar a segurança no momento de usar o WhatsApp. O malware em dispositivos móveis é uma das maiores ameaças à privacidade e segurança das pessoas na atualidade, porque pode aproveitar-se do dispositivo sem a permissão do utilizador e usar o WhatsApp para enviar mensagens indesejadas.

Para ajudar a prevenir isto, foram adicionadas verificações para ajudar a autenticar a conta do utilizador sem que seja necessária nenhuma ação da sua parte e com o objetivo de lhe dar uma maior proteção, caso o dispositivo esteja comprometido. Isto permite continuar a usar o WhatsApp sem interrupções.

Finalmente, serão introduzidos códigos de segurança automáticos. Está ser implementada uma funcionalidade de segurança baseada num processo chamado "Transparência chave" que permite verificar automaticamente se o utilizador tem uma ligação segura. O que significa para o utilizador é que quando clicar no separador de encriptação, vai poder verificar imediatamente que a sua conversa pessoal está segura.