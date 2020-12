WhatsApp quer chegar a mais utilizadores e lança novidades para a app no PC

O WhatsApp tem assumido um papel importante na comunicação quer no meio empresarial, quer doméstico ou social. Contudo, o Facebook sabe que se cimentar esta sua aplicação como ferramenta de trabalho, será uma garantia que nenhuma outra ocupará o seu lugar. Aliás, cada vez mais o WhatsApp ataca a posição do Skype, por exemplo. Nesse sentido, as últimas novidade são dirigidas ao utilizador que usa esta plataforma no computador.

O WhatsApp irá agora disponibilizar chamadas de áudio e vídeo na aplicação do desktop.

WhatsApp quer ocupar o lugar que o Skype?

Embora já se tenham passado alguns anos desde que o WhatsApp adicionou o recurso de chamada de vídeo e áudio, a rede social ainda não trouxe o recurso para os seus utilizadores de PC desktop. No entanto, parece que esta “lacuna” vai ser resolvida em breve. Segundo informações, a empresa está a lançar os dois recursos para a aplicação WhatsApp Desktop.

De acordo com o que foi veiculado pela WABetaInfo, os recursos de chamadas de áudio e vídeo estão a chegar aos PCs, mas a conta-gotas. Isto é, o lançamento está a ser limitado a um número restrito nesta primeira fase.

Portanto, a maioria ainda não recebeu a atualização por enquanto, e ambos os recursos ainda chegam com um rótulo beta. Assim, as pessoas que o receberam devem ser capazes de ver os botões no cabeçalho do chat, que fica ao lado do ícone de pesquisa.

Mas já funciona sem a ligação ao telefone?

Não. Conforme é referido, este recurso ainda exigirá que os utilizadores liguem os seus smartphones à aplicação de desktop. No entanto, todas as chamadas de áudio ou vídeo serão encaminhadas para o computador. Além disso, também não se sabe se a app de desktop oferece suporte a microfones ou câmaras de terceiros. Há esperança que de facto traga este suportes.

Olhando para o trajeto desta plataforma e validando cada passo rumo a tomar conta do mercado do Skype, não demorará muito até a app deixar de precisar da ligação ao telefone. Paulatinamente o WhatsApp tem canibalizado uma série de funcionalidades outrora nas mãos da ferramenta de videoconferência da Microsoft. Claro, mais na plataforma mobile, mas de forma tentacular vai acabar por chegar a todos os dispositivos.

