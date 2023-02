WhatsApp permitirá o envio de newsletters dentro da própria aplicação

As redes sociais, a par de outros serviços, reinventam-se, por forma a responder aos utilizadores que são, ao mesmo tempo, consumidores, mas também àqueles que são entidades que, de alguma forma, trabalham através delas. Ora, nesse sentido, o WhatsApp permitirá, em breve, receber e enviar newsletters a partir da própria aplicação.

As newsletters são um ótimo veículo de informação e dão corpo a um dos formatos mais comuns de e-mail marketing, exatamente pelas suas características. Para que consiga ter acesso àquelas que deseja, o utilizador deve inscrever-se e aguardar o seu envio, através do e-mail. Embora esta seja a forma habitual de envio, em breve, poderemos conhecer outra, pelas mãos do WhatsApp.

De acordo com o Wabetainfo, a última versão beta do serviço de mensagens para Android mostra sinais de desenvolvimento de uma ferramenta chamada Newsletter. Apesar de não haver, ainda, muitos detalhes, o principal objetivo da funcionalidade é, conforme descrito, "receber facilmente atualizações úteis de pessoas e grupos tais como funcionários locais, equipas desportivas ou outras organizações". Ou seja, em breve, será possível receber as newsletters, que chegam habitualmente por e-mail, através do WhatsApp.

Contrariamente ao que acontece com as mensagens e as chamadas, as newsletteres enviadas através do WhatsApp não serão encriptadas de ponta-a-ponta. Por sua vez, o serviço ocultará o número de telefone e a informação privada do utilizador.

As newsletters aparecerão no separador Status, por ordem cronológica, tal como as conversas, e o utilizador deverá ter total controlo sobre aquilo que pretende receber, não estando sujeito a publicidade nem a recomendações do algoritmo.

Para já, a funcionalidade que permitirá enviar e receber newsletters através do WhatsApp está em desenvolvimento, pelo que poderá demorar algum tempo a chegar aos utilizadores.

