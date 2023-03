WhatsApp: o fim dos números desconhecidos em grupos está a chegar

Todos quantos têm uma conta no WhatsApp já se deverão ter deparado com os contactos em grupos sem um nome associado, apenas com o número de telefone. Ora, isto obriga a que o contacto seja adicionado caso se queira reconhecer imediatamente as pessoas que comunicam no grupo. Mas há mudanças a caminho.

O que identifica uma pessoa ainda é o seu nome, mas no WhatsApp o número de telefone ganha prioridade. Por isso, muitas vezes, recebemos mensagens de contactos que não temos gravados e fica difícil perceber de quem se trata.

Nos grupos, por exemplo, o nome da pessoa, se estiver definido, aparece com o formato "~nome" dentro da conversa, mas na lista de conversas, aparece apenas o número.

Ora, segundo o que é descrito pelo WaBetaInfo, esse problema vai acabar. O site descreve que a opção vai surgir associada aos grupos, contudo, poderá vir a ser mais abrangente, dando nome a contactos de conversas individuais que não estejam gravados.

Na descrição da Beta para iOS 23.5.0.73 é indicado então que a funcionalidade se chama de "Push name within the chat list" e na imagem em cima é visível a forma como estará disponível. Ou seja, o "~nome" já surge na lista das conversas. Na imagem abaixo é possível ver como aparece atualmente.

Se em grupos pequenos de amigos e família esta funcionalidade não tem grande relevância, nos grupos onde somos colocados, por exemplo no grupo do condomínio, da escola das crianças ou de uma atividade qualquer onde estejamos envolvidos, passa a ser muito mais simples identificar quem acabou de escrever sem ter que se abrir a conversa.

Também para grupos, foi revelada uma nova opção que está a ser desenvolvida que vai permitir criar limites de tempo para grupos. Por exemplo, para grupos que são criados para marcar um jantar, depois da data passar poderá não fazer sentido manter o grupo, logo poderá "expirar" de forma automática.