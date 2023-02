Se está constantemente a ver tweets de Elon Musk, saiba que não é o único. Um pouco por todo o mundo, desde ontem que as publicações do dono da rede social não param de aparecer na secção "Para você". Aparentemente, é o "algoritmo" a trabalhar...

Se no Twitter vê essencialmente as publicações que surge na secção "Para você" (ou "For You") certamente que já se apercebeu que as publicações e respostas a tweets deixadas por Elon Musk não param de aparecer, seja ele um dos utilizadores que segue ou não.

Este comportamento foi comentado por Elon Musk que, depois de partilhar uma imagem que remete para o facto de estar a alimentar o Twitter, usou a sua conta para referir que está a ser feito um ajuste no "algoritmo".

Contudo, a referência a algoritmo entre aspas, está a ser analisada como um ajuste que o próprio Elon Musk esteja a provocar. Foi o próprio que, poucos dias depois de comprar a rede social, se queixou que o seu próprio alcance estaria a diminuir e até chegou a despedir o engenheiro responsável por essa área.

Na altura disse que 95% dos seus tweets não estavam a ser entregues no feed "Follow". Além disso, o algoritmo de Recomendação não estava a funcionar corretamente, "fazendo com que contas com muitos seguidores fossem descartadas".

Agora, este pode ser um ajuste que o dono da empresa considere necessário para começara a aparecer de forma mais regular aos utilizadores do Twitter. Resta saber se o "ajuste ao algoritmo" deixará de ser tão intrusivo para os utilizadores da rede.

Tem sempre a opção de silenciar Elon Musk. Basta carregar no menu de definições da mensagem que lhe surge do utilizador e selecionar a opção "Silenciar @elonmusk" como surge na imagem.