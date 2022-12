A compra do Twitter por Elon Musk foi uma situação que rapidamente escalou para situações quase inadmissíveis para muitos utilizadores. A decisão a maioria foi mesmo o abandono desta rede social, havendo de imediato várias alternativas.

Claro que a mais viável acabou por ser a Mastodon, que recebeu de braços abertos estes novos utilizadores. No rescaldo deste processo surgem agora informações importantes e que permitem quantificar a mudança. Do que é revelado, foram mais de 2,5 milhões de utilizadores do Twitter que fugiram para o Mastodon.

Mesmo com todas as incertezas e as críticas, Elon Musk acabou mesmo por comprar o Twitter. A rede social dos textos curtos passou para as mãos do homem forte da Tesla e de imediato começaram a surgir problemas. Primeiro internamente com despedimentos, mas rapidamente a aparente censura e bloqueios começaram a tomar forma.

A rede social Mastodon foi a escolha que a grande maioria dos utilizadores escolheu como alternativa ao Twitter. O processo de migração foi rápido e rapidamente os valores de utilizadores dispararam para novos máximos, o que abriu também novas possibilidades de crescimento.

Para quantificar esse momento e esse movimento, o CEO da Mastodon revelou agora novos números e mais informações. Do que revela, esta rede social passou a ter uma base mensal de utilizadores que se situa nos 300 mil. Esse número é alavancado pelos mais de 2,5 milhões de novos utilizadores que têm agora.

Na mesma publicação que fez sobre a mudança de mãos do Twitter, o CEO do Mastodon abordou também questões como o bloqueio feito a esta rede. Enalteceu a estrutura distribuída sobre a qual a sua rede social assenta, mostrando que em muitos casos estas situações não seriam possíveis de acontecer.

Curiosamente, os dados agora apresentados contrastam com muita da informação que o próprio Elon Musk apresentou ao longo das últimas semanas. Do que revelou, também o Twitter não parou de crescer e de receber novos utilizadores, atingindo taxas de utilização muito elevadas.

Independentemente dos valores, é certo que muitos procuraram alternativas ao Twitter e que a maioria terá escolhido o Mastodon como o seu novo local para partilhas. Com uma filosofia de arquitetura diferente do que é habitual nestes contextos, esta rede social depende mais dos utilizadores e dos recursos que estes disponibilizam.